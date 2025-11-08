Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał wycofanie z obrotu leku Euthyrox N 25. w dawce 25 µg. Chodzi o serię G02PXT w opakowaniach po 100 szt. tabletek z terminem termin ważności 29.02.2028. Powodem jest uzyskanie nieprawidłowego wyniku w badaniach zawartości substancji czynnej. Zdaniem GIF może to stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Przyczyny wycofania

Do GIF wpłynęły wyniki badań serii G02PXT, które wykazały, że zawartość substancji czynnej przekroczyła górny limit. Może to mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku.

Szczegóły wycofywanego produktu:

  • Nazwa preparatu: Euthyrox N 25;
  • Postać, dawka i opakowanie: tabletki, 25 µg, opakowanie 100 szt;
  • Seria: G02PXT;
  • Nr pozwolenia: 10511; GTIN 05909991051129;
  • Termin ważności: 29.02.2028;
  • Podmiot odpowiedzialny: Merck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zagrożenie dla zdrowia

W uzasadnieniu GIF wskazał, że nie można wykluczyć wystąpienia zagrożenia dla zdrowia pacjentów w wyniku przyjmowania tabletek z dawką wyższą niż dopuszczalna. Przekroczenie górnych limitów specyfikacji stanowi naruszenie wymagań jakości. Na tej podstawie Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał za konieczne wycofanie z obrotu tej partii leku.