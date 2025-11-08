Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał wycofanie z obrotu leku Euthyrox N 25. w dawce 25 µg. Chodzi o serię G02PXT w opakowaniach po 100 szt. tabletek z terminem termin ważności 29.02.2028. Powodem jest uzyskanie nieprawidłowego wyniku w badaniach zawartości substancji czynnej. Zdaniem GIF może to stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przyczyny wycofania

Do GIF wpłynęły wyniki badań serii G02PXT, które wykazały, że zawartość substancji czynnej przekroczyła górny limit. Może to mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku.

Szczegóły wycofywanego produktu:

Nazwa preparatu: Euthyrox N 25;

Postać, dawka i opakowanie: tabletki, 25 µg, opakowanie 100 szt;

Seria: G02PXT;

Nr pozwolenia: 10511; GTIN 05909991051129;

Termin ważności: 29.02.2028;

Podmiot odpowiedzialny: Merck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zagrożenie dla zdrowia

W uzasadnieniu GIF wskazał, że nie można wykluczyć wystąpienia zagrożenia dla zdrowia pacjentów w wyniku przyjmowania tabletek z dawką wyższą niż dopuszczalna. Przekroczenie górnych limitów specyfikacji stanowi naruszenie wymagań jakości. Na tej podstawie Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał za konieczne wycofanie z obrotu tej partii leku.