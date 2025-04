Alerty trzeciego stopnia przed burzami wydał w czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla części województw małopolskiego i śląskiego. Wystąpią ulewne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalnie grad. IMGW wydał także alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Ekstremalne zjawiska pogodowe nad Polską. Alerty trzeciego stopnia (zdjęcie ilustracyjne) / IMGW / Shutterstock

Alerty trzeciego stopnia

To będzie niebezpieczny dzień w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla województwa śląskiego (z wyjątkiem północnej części) oraz zachodniej części małopolskiego.

Tam "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, punktowo do 70 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad".

Alerty będą obowiązywać od czwartku od godz. 13 do 1 w nocy w piątek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 75 proc.

Alerty drugiego stopnia

IMGW wydał także alerty drugiego stopnia przed burzami. Obejmują one pozostałą część woj. małopolskiego i śląskiego, woj. opolskiego (z wyjątkiem południowo zachodniej części), a także części woj. świętokrzyskiego i lubelskiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Alerty będą obowiązywać od czwartku od godz. 13 do 1 w nocy w piątek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 75 proc.

Alerty pierwszego stopnia

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą woj. dolnośląskiego, południowej części wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Tam prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 35 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać - w zależności od regionu wystąpienia - od godz. 10 w czwartek do godz. 10 w piątek.

W przypadku każdych ostrzeżeń zalecana jest ostrożność. Należy śledzić komunikaty i rozwój sytuacji pogodowej.

Co oznaczają poszczególne ostrzeżenia?

Ostrzeżenia III stopnia przewidują wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenia II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.