"Bolek i Lolek", czyli animacja uwielbiana przez pokolenia Polaków zostanie przywrócona do życia w nowej, pełnometrażowej wersji. Dom produkcyjny Under Ski Tower ogłosił, że film o przygodach dwóch niezapomnianych bohaterów trafi do kin w 2028 roku.

Kadr z "Bolka i Lolka" / Bogdan Różyc / PAP Kultowa polska animacja "Bolek i Lolek" powróci w nowej, pełnometrażowej wersji.

Produkcję filmu ogłosił dom produkcyjny Under Ski Tower.

Premiera filmu planowana jest na 2028 rok.

Obecnie trwają prace literackie i projektowe nad filmem.

Bolek i Lolek zostali przedstawieni widzom w 1963 roku w odcinku animacji zatytułowanym "Kusza". Twórcą tych postaci był Władysław Nehrebecki. Bajka przypadła do gustu widzom, czego efektem jest 23-letnia przygoda Bolka i Lolka z telewizją i kinem. W tym czasie w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej stworzono ponad 150 odcinków serii oraz dwa filmy pełnometrażowe, plus kolejne dwa stworzone z połączenia odcinków jednej z serii. Ostatni odcinek "Bolka i Lolka" powstał w 1986 roku.

Maraton filmowy na świeżym powietrzu i spotkania z gwiazdami. Tego nie możesz przegapić! Teraz, niemal 40 lat później, zapowiedziana została nowa pełnometrażowa animacja poświęcona przygodom Bolka i Lolka. Fani tego cyklu będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż premiera zaplanowana została na 2028 roku, o czym w swoich mediach społecznościowych informuje dom produkcyjny Under Ski Tower. Realizacja filmu jest na etapie prac literackich i projektowych. Chcemy przywrócić widzom "Bolka i Lolka", bo wierzymy, że zasługują oni na światową przygodę. My tę przygodę właśnie rozpoczynamy - stwierdził Paweł Jóźwik, szef działu produkcji UST. Bolek i Lolek nie są jedynymi postaciami z kultowych polskich popkulturalnych marek, które doczekały się, bądź wkrótce doczekają się, nowej wersji swoich przygód. Wcześniej Netflix zaprezentował nową wersję komiksowego "Kajko i Kokosza", a na premierę czeka już adaptacja "Tytusa, Romka i A’Tomka".