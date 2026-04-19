Badania naukowców z Uniwersytetu Pensylwanii mogą na zawsze zmienić sposób, w jaki parzymy kawę przelewową. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesu zaparzania możliwe jest uzyskanie mocniejszego naparu przy mniejszym zużyciu kawy. Jak to zrobić? Odpowiedź zaskakuje prostotą.

Kawa przelewowa to jeden z najpopularniejszych napojów, ale rosnące ceny i wyzwania klimatyczne skłaniają do optymalizacji jej parzenia.

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii badali proces zaparzania, używając przezroczystych cząsteczek i laserów, aby zobaczyć, jak woda przenika przez kawę.

Odkryli, że mocny, skoncentrowany strumień wody tworzy efekt lawiny, który pozwala lepiej wymieszać ziarna i uzyskać mocniejszą kawę przy mniejszej ilości ziaren.

Kluczowa jest wysokość wlewu wody - im wyżej, tym lepiej, pod warunkiem utrzymania płynnego i jednorodnego strumienia, najlepiej za pomocą czajnika z gęsią szyją.

Kawa to napój, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie poranka. To jeden z najpopularniejszych napojów na świecie - każdego roku konsumuje się jej dziesiątki miliardów kilogramów. Jednak uprawa kawy jest coraz trudniejsza, a rosnące ceny ziaren i wyzwania klimatyczne sprawiają, że optymalizacja zużycia kawy staje się szczególnie ważna. Z myślą o miłośnikach tego aromatycznego napoju, naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii postanowili przyjrzeć się dokładniej procesowi zaparzania kawy przelewowej.

Przełomowa metoda: laser i przezroczyste cząsteczki

Aby lepiej zrozumieć, jak woda przenika przez warstwy kawy, badacze zastosowali nietypową, ale skuteczną metodę. W szklanym lejku umieścili przezroczyste cząsteczki imitujące zmieloną kawę, które oświetlili laserem. Takie rozwiązanie pozwoliło dokładnie obserwować, jak zachowuje się strumień wody podczas zaparzania. Ciemny kolor kawy zwykle utrudnia takie badania, dlatego zastosowanie przezroczystych cząstek okazało się kluczowe dla sukcesu eksperymentu.

Wyniki badań okazały się przełomowe. Okazało się, że mocny, skoncentrowany strumień wody tworzy wśród mielonych ziaren kawy tzw. efekt lawiny - ziarna są intensywniej mieszane, a woda przenika głębiej w warstwy kawy. Dzięki temu można uzyskać mocniejszy napar przy użyciu mniejszej ilości ziaren.

To, co sugerujemy, to maksymalne podniesienie wysokości wlewu wody, przy jednoczesnym zachowaniu jej laminarnego przepływu tak, by strumień nie rozpadał się, uderzając zmielone ziarna - podkreśla pierwszy autor badania, Ernest Park.

Z kolei Margot Young, współautorka badań, dodaje:

Cytat Jeśli strumień jest cienki, to ma tendencję do rozpadania się na krople. Tego przy przelewowych metodach lepiej unikać, bo to sprawia, że strumień nie może skutecznie fusów kawowych wymieszać.

Jak parzyć kawę, by była mocniejsza i tańsza?

Naukowcy przekonują, że do uzyskania pożądanego efektu najlepiej sprawdzają się standardowe czajniki z tzw. gęsią szyją (gooseneck). Pozwalają one kontrolować zarówno wysokość, z jakiej wlewana jest woda, jak i utrzymać jej laminarność, czyli płynność i jednolitość strumienia. To klucz do uzyskania mocnej kawy bez konieczności używania większej ilości ziaren.

Eksperymentuj w domu - nauka w Twojej kuchni

Choć autorzy badań nie planują dalszych prac związanych bezpośrednio z kawą, podkreślają, że temat ten kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Wpływ wielkości zmielonych ziaren czy temperatura wody to tylko niektóre z elementów, które można dalej eksplorować.

"Kuchnia może być fascynującym laboratorium, w którym chemia i fizyka łączą się, prowadząc do odkrycia nowej nauki w najmniej oczekiwanych miejscach" - zachęcają badacze.

Naukowcy zachęcają wszystkich miłośników kawy do eksperymentowania z różnymi metodami zaparzania i szukania własnych, ulubionych rozwiązań. Najnowsze odkrycia pokazują, że nawet codzienna czynność, jaką jest parzenie kawy, może kryć w sobie naukowy potencjał i możliwości oszczędzania cennych zasobów.