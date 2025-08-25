Fusy po kawie często trafiają do kosza – a tym samym marnuje się wszechstronny domowy środek. Coraz więcej osób celowo wykorzystuje pozorny kuchenny odpad w łazience – przede wszystkim do czyszczenia toalety. To, co na pierwszy rzut oka brzmi nietypowo, ma praktyczne zastosowanie.

Wystarczy jedna łyżka. Coraz więcej osób wrzuca fusy po kawie do toalety / Shutterstock

Drobna struktura fusów działa jak delikatny środek ścierny. Dodając łyżkę fusów do toalety i szorując szczotką, można usunąć lekkie zabrudzenia bez użycia agresywnych środków czyszczących. Jednocześnie fusy wiążą zapachy i pomagają neutralizować nieprzyjemne wonie w odpływie.

Ten trik sprawdza się szczególnie przed dłuższą nieobecnością, na przykład podczas urlopu: jeśli fusy zostaną wrzucone do toalety przed wyjazdem i nie zostaną od razu spłukane, mogą związać zapachy w stojącej wodzie.

Wszechstronny domowy środek: Fusy po kawie sprawdzają się także tutaj

Fusy po kawie są przydatne nie tylko w łazience. Również w kuchni i ogrodzie pełnią cenne funkcje. Po krojeniu cebuli lub czosnku niewielka ilość fusów pomaga usunąć nieprzyjemne zapachy z rąk i desek do krojenia. Ponadto neutralizują nieprzyjemne zapachy w lodówce lub butach.

Jako delikatny środek czyszczący i ścierny fusy również się sprawdzają: czy to przypalone patelnie, przypieczone garnki czy zabrudzone ruszty grilla - lekko ziarnisty osad usuwa uporczywe zabrudzenia, nie rysując powierzchni. Wystarczy wymieszać niewielką ilość z odrobiną wody lub płynu do mycia naczyń i używać jak naturalnego środka ściernego.

W ogrodzie fusy po kawie zyskują dzięki swoim naturalnym składnikom: potas, fosfor i azot czynią je skutecznym nawozem dla roślin takich jak ogórki, pomidory czy cukinia. Jednocześnie produkt pozostały po zaparzeniu może odstraszać szkodniki, takie jak mrówki, ślimaki czy nawet koty, jeśli rozsypie się go wokół grządki lub równomiernie w ogrodzie.