W centrum dystrybucji w holenderskim Beek doszło do niecodziennego odkrycia. Pracownik DHL podczas rutynowej kontroli natrafił na dużego pluszowego misia, w którego wnętrzu ukryto aż 50 000 euro w gotówce. Policja zabezpieczyła pieniądze i prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki.

50 000 euro ukryte w pluszowym misiu – odkrycie w centrum dystrybucji DHL w Holandii / foto: Politie Basisteam Westelijke Mijnstreek /

Wielkie pluszowe zabawki to częsty widok w przesyłkach kurierskich, jednak tym razem jeden z nich okazał się wyjątkowy. Podczas standardowej kontroli w centrum dystrybucji DHL w Beek, niedaleko lotniska Maastricht, pracownik zwrócił uwagę na nietypowego misia. Jak relacjonują śledczy, uwagę zwróciły zwłaszcza widoczne szwy na głowie i plecach zabawki, które wskazywały to, że miś był ponownie zszywany.

Po zgłoszeniu podejrzeń na miejsce przybył patrol policji. Funkcjonariusze dokładnie obejrzeli zabawkę i wyczuli twarde miejsca ukryte pod miękkim futerkiem. Szybko okazało się, że nie są to zwykłe elementy wypełnienia.

Policjanci postanowili otworzyć misia, a to, co znaleźli w środku, zaskoczyło wszystkich. "Za pomocą precyzyjnej interwencji otworzyliśmy misia. To, co znaleźliśmy, przerosło nasze oczekiwania: kilka złożonych prawdziwych banknotów 50-euro ukrytych wewnątrz wypełnienia. Łączna wartość znaleziska? 50 000 euro" - relacjonują śledczy.

Przesyłka bez nadawcy i odbiorcy

Wewnątrz pluszaka znajdowało się dokładnie 1000 banknotów o nominale 50 euro, starannie złożonych i ukrytych w różnych częściach zabawki. Nadawca i odbiorca paczki wciąż pozostają nieznani.

Pieniądze zostały natychmiast zabezpieczone i przekazane do działu kryminalistycznego, gdzie trwają szczegółowe badania. Policja analizuje numery seryjne banknotów, by sprawdzić, czy gotówka może pochodzić z przestępstwa, np. napadu na bank lub nielegalnych transakcji. W tej chwili analizowane są nie tylko odciski palców, ale także zapis monitoringu z centrum dystrybucji oraz dokumentacja przewozowa.