Nowe badania sugerują, że skłonność osób starszych do postrzegania emocji innych jako pozytywne może być wczesnym wskaźnikiem procesów neurodegeneracyjnych i pogorszenia zdolności poznawczych. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Journal of Neuroscience”.

Starsi ludzie częściej widzą pozytywne emocje. To może być wczesny sygnał zmian w mózgu / Shutterstock

Dotychczas część naukowców uważała, że tendencja seniorów do interpretowania emocji - nawet neutralnych czy negatywnych - jako pozytywnych jest mechanizmem adaptacyjnym, który pomaga utrzymać dobre samopoczucie i dobrostan psychiczny. Najnowsze badania podważają jednak tę hipotezę.

Starsi częściej widzą pozytywne emocje

Zespół Nohama Wolpe z Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge przebadali 665 dorosłych osób w różnym wieku. Uczestnicy rozpoznawali emocje na twarzach innych ludzi, a ich mózgi analizowano za pomocą technik obrazowania.

Wyniki pokazały, że osoby starsze nie tylko mniej precyzyjnie rozpoznawały emocje, ale też częściej interpretowały je jako pozytywne, rzadziej zaś jako negatywne. Co istotne, skłonność ta była silnie powiązana z gorszymi zdolnościami poznawczymi, a nie z objawami depresji.

Naukowcy zaobserwowali również zmiany strukturalne w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji - w ciele migdałowatym i hipokampie - oraz w sposobie komunikacji tych obszarów z korą oczodołowo-czołową, która odpowiada za podejmowanie decyzji społecznych.

"Tendencja do częstszego odczytywania emocji jako pozytywnych może być u starszych ludzi wczesnym wskaźnikiem strukturalnych i funkcjonalnych zmian w mózgu oraz pogorszenia się funkcji poznawczych" - podkreślają autorzy badania.

Potrzebne dalsze badania

Naukowcy zaznaczają, że ich hipoteza wymaga potwierdzenia w długofalowych badaniach. Dalsze obserwacje mogą pomóc lepiej zrozumieć, czy pozytywne nastawienie seniorów do emocji innych jest mechanizmem obronnym, czy też sygnałem ostrzegawczym dla zdrowia mózgu.