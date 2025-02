Czy kobiety naprawdę mówią więcej niż mężczyźni? Wyniki najnowszych badań rzucają światło na popularny stereotyp. Naukowcy z University of Arizona piszą na łamach czasopisma "Journal of Personality and Social Psychology", że przekonanie o większej rozmowności kobiet niż mężczyzn wydaje się... uzasadnione. I szczególnie dotyczy osób w średnim wieku, kiedy kobiety wypowiadają dziennie ponad 3 tys. słów więcej niż mężczyźni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Naukowcy z Arizony wrócili do tematu po latach. W 2007 roku dużą sensację wywołały opublikowane w czasopismie "Science" wyniki badań zespołu pod kierunkiem psychologa Matthias Mehla, wskazujące na to, że obie płcie używają dziennie mniej więcej tej samej liczby słów - około 16 tys. Autorzy analizowali wtedy dane zebrane od 500 uczestników badania, którzy nosili przenośne urządzenie nagrywające EAR, aktywujące się w losowych odstępach czasu i rejestrujące fragmenty codziennych rozmów. Wtedy pojawiły się jednak głosy krytyki, wskazujące na zbyt małą próbę badawczą i jej niewystarczającą różnorodność. Aby rozwiać te wątpliwości, w grupie Mehla przeprowadzono nowe, szeroko zakrojone analizy. 18 lat później Mehl i jego współpracownicy przeanalizowali 630 tys. nagrań EAR z 22 oddzielnych badań przeprowadzonych w czterech krajach, z udziałem uczestników w wieku od 10 do 94 lat. Badanie objęło 2 197 osób – cztery razy więcej niż oryginalne badanie. Znacząca różnica płci pojawiła się tylko w jednej grupie wiekowej: osób w wieku 25–64 lat. Kobiety w tej grupie wiekowej mówiły średnio 21 845 słów dziennie, podczas gdy mężczyźni – 18 570. Średnia różnica dla wszystkich grup wiekowych okazała się jednak znacząco mniejsza. Okazało się, że mężczyźni wypowiadają średnio 11 950 słów dziennie, a kobiety 13 349 słów. Trzeba jednak zauważyć ogromną indywidualną zmienność - badane osoby wypowiadały od mniej niż 100 do ponad 120 tys. słów dziennie. Co istotne, różnice w liczbie używanych słów w zależności od płci silnie zmieniają się wraz z wiekiem. Wśród nastolatków różnica ta wynosi zaledwie średnio 513 słów dziennie, wśród młodych dorosłych wzrasta do 841 słów, a u osób starszych kobiety mówią średnio o 788 słów mniej niż mężczyźni. Tylko we wspomnianej grupie osób w wieku dorosłym i średnim - różnica 3275 słów dziennie sugeruje, że kobiety mogą być faktycznie znacznie bardziej rozmowne niż mężczyźni. Mimo pokaźnej liczby uczestników i wykorzystanych do analizy nagrań, badanie to nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy różnice w liczbie używanych słów między płciami są na tyle duże, by można było mówić o znaczącej przewadze jednej płci nad drugą. Badacze sądzą, że dopiero różnica przekraczająca 1000 słów dziennie może być uznana za istotną, a wyniki dla większości grup wiekowych mieszczą się w granicach tej niepewności.

Badacze nie są pewni, dlaczego kobiety są bardziej rozmowne w ciągu prawie 40-letniego okresu między 25. a 64. rokiem życia, ale jedną z możliwości mogą być lata wychowywania dzieci, podczas których kobiety, często pełniące rolę głównego opiekuna, mogą mówić więcej niż mężczyźni do swoich dzieci. Zobacz również: Sztuczna inteligencja pomoże w badaniach wykrywających raka piersi

