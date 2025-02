Rozpoczyna się odbudowa tamy w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie). Jej pęknięcie podczas wrześniowej powodzi spowodowało zalanie tego miasta, Lądka-Zdroju oraz wielu innych mniejszych miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Minister Marcin Kierwiński powiedział podczas dzisiejszego briefingu, że naprawa wyrwy potrwa od 6 do 8 tygodni.

Rozpoczęły się prace przy naprawie tamy w Stroniu Śląskim. / Maciej Kulczyński / PAP

Wielka wyrwa w wale przy tamie wciąż jest niezabezpieczona i straszy. Straszy, bo mieszkańcy remontują swoje domy i boją się, że kiedy rozpoczną się roztopy, ich zainwestowane pieniądze znowu popłyną z wielką wodą - relacjonowała we wtorek rano ze Stronia Śląskiego dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska.

Dlaczego nie naprawiano tamy w Stroniu Śląskim?

Do tego miasta przyjechał dzisiaj minister Marcin Kierwiński, koordynator odbudowy i usuwania skutków powodzi. Podczas briefingu prasowego poinformował, że Wody Polskie przejęły teren i rozpoczęły przygotowania do inwestycji.

Dotychczas prace nie mogły się tam odbywać, ponieważ tama była w dyspozycji śledczych, którzy wyjaśniają przyczyny wrześniowej katastrofy.

W zeszłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, która prowadzi śledztwo, poinformowała, że powołany zostanie zespół biegłych, którzy na specjalnie zbudowanym modelu tamy będzie ustalać przyczyny jej przerwania.

Prace potrwają kilka tygodni

We wtorek minister Kierwiński poinformował, że rozpoczęte prace i naprawa wyrwy w tamie potrwają od 6 do 8 tygodni, ale zbiornik na tamie na pewno nie odzyska maksymalnej przepustowości i objętości na przyjęcie wody.

To nie będzie przepustowość taka, jak przed tą awarią. To jest jednak system naczyń połączonych. Wszystkie te zbiorniki, które planujemy, mają tworzyć integralną całość. To jest pytanie do specjalistów, dlatego będziemy rozmawiali z hydrologami, z Wodami Polskimi, jaka będzie docelowa, niezbędna objętość zbiornika, który tu w Stroniu będzie funkcjonował - powiedział minister Kierwiński.

Mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej od wielu tygodni domagali się zabezpieczenia tamy.

Z ciężkim sercem, odmawiając sobie wszystkiego, zrobimy ten dom. Naprawimy, a za rok będzie powtórka i po raz kolejny wszystko stracimy? Nie wyobrażam sobie tego. Ja chcę tylko w spokoju pracować, żyć i wychowywać dzieci. Dziś nie mam żadnego poczucia bezpieczeństwa - mówiła reporterce RMF FM jedna z mieszkanek Stronia Śląskiego.

Wrześniowa powódź

Wrześniowa powódź największe straty wyrządziła na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej, m.in. w gminach Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko.

Straty w woj. dolnośląskim, według szacunków z połowy października, wyceniono na kwotę co najmniej 5 mld zł.

W regionie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5,2 tys. budynków mieszkalnych, a powódź bezpośrednio dotknęła ponad 162 tys. mieszkańców Dolnego Śląska.