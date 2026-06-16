Policjanci z Małopolski szukają zabójcy 19-latki. Do zbrodni doszło na terenie gminy Mszana Dolna. Poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz.

Poszukiwany Kacper Wójtowicz / Policja

Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Poszukiwany to jej były chłopak. Miał zaatakować w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować.

Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie może być 19-letni Kacper Wójtowicz, proszone są o kontakt z numerem 112 lub najbliższą jednostką policji.

'W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek. W rejonie prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Limanowej.