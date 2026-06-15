Stowarzyszenie Architektów Polskich uhonorowało wybitne realizacje architektoniczne z ubiegłego roku. Główną Nagrodą wyróżniono dom, który powstał w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Doceniono m.in. "odpowiedzialność za środowisko" i "skromność" projektu.

SARP nagradza „Dom w Domu” w Podkowie Leśnej jako najlepszą realizację roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Główne wyróżnienie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) powędrowało do pracowni MAK Studio Łukasz Krzesiak za projekt "Dom w Domu".

Na działce w Podkowie Leśnej stał stary, ceglany budynek. Projektanci i inwestor postanowili go nie rozbierać, ale oczyścić i obudować elementami z prefabrykowanego drewna. Dzięki temu powstało swoiste "pudełko w pudełku".

Pomiędzy ceglaną a drewnianą tkanką stworzył się rodzaj przestrzennego i klimatycznego bufora - pisze portal Label Magazine. W niższej części zaprojektowano m.in. pokój ogrodnika (samego inwestora, silnie związanego z naturą). Wyżej ulokowano kuchnię, jadalnię czy oranżerię otwartą na ogród i las. Sypialnie, czytelnia oraz prywatna część rodziców z salonem kąpielowym i tarasem znajduje się na piętrze - pisze cytowana redakcja.

Jury SARP-u, uzasadniając decyzję, wskazało, iż dla współczesnej architektury miarą sukcesu nie jest "spektakularna forma", ale "świadoma odpowiedzialność za środowisko, skromność oraz powściągliwość w dysponowaniu zasobami planety".



Dzieło MAK Studio pokazuje, że budowanie nie musi oznaczać zaczynania od zera - ocenili członkowie jury.

"Architektura przyszłości to architektura troski. To umiejętne i świadome otoczenie opieką tego, co już istnieje i co można użyć ponownie" - wskazali sędziowie.

Główną nagrodę za inwestycję zrealizowaną ze środków publicznych otrzymała pracownia Projekt Praga za projekt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za najlepszy budynek mieszkalny wielorodzinny uznano przebudowany i rozbudowany budynek "Dom Książki" przy ul. Gwarnej 13A w Poznaniu.

Nagrodę w kategorii przestrzeń publiczna otrzymała kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Wartą oraz Cybiną w Poznaniu, a kategorii architektura krajobrazu Park Aktywności Rodzinnej na warszawskim Wawrze.