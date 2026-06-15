Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z bloków na łódzkich Bałutach. 3-letni chłopiec w samej pieluszce stał na parapecie okna na trzecim piętrze i wyrzucał rzeczy na zewnątrz. Dzięki szybkiej interwencji policji dziecko zostało uratowane. Ojcu malucha grozi nawet 5 lat więzienia.

/ KMP w Łodzi / Shutterstock

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Jak informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę w dzielnicy Bałuty w Łodzi. 3-letnie dziecko stało na parapecie okna na trzecim piętrze bloku.

Chłopiec, ubrany jedynie w pieluszkę, wyrzucał przez okno różne przedmioty. Natychmiast powiadomiono służby ratunkowe.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, błyskawicznie podjęli działania, by zapobiec tragedii. Maluch został bezpiecznie sprowadzony z parapetu.

Tłumaczenia ojca

W trakcie interwencji na miejscu pojawił się ojciec chłopca. 38-latek wyjaśnił funkcjonariuszom, że wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem, zostawiając 3-latka samego w mieszkaniu, ponieważ dziecko spało. Policja przekazała sprawę do Sądu Rodzinnego, który zbada okoliczności zdarzenia i oceni, czy doszło do zaniedbania opieki nad dzieckiem. 38-letniemu ojcu grozi do 5 lat więzienia za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.