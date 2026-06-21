Wygląda kusząco, jest wyjątkowo słodka i łatwo pomylić ją z popularną borówką. Jednak dla dziecka zjedzenie zaledwie 3-4 sztuk tych owoców może skończyć się tragicznie. Wilcza jagoda to jedna z najgroźniejszych roślin w Polsce. Zobacz, jak ją rozpoznać, gdzie na nią uważać i dlaczego ta śmiertelna trucizna od wieków fascynuje medycynę oraz... czarownice.

Pokrzyk wilcza jagoda – piękna, lecz śmiertelnie niebezpieczna roślina polskich lasów / Shutterstock

Pokrzyk wilcza jagoda to wysoka bylina, której czarne owoce kuszą wyglądem i smakiem, przypominając leśne jagody.

Roślina jest silnie trująca - już kilka owoców może zagrozić życiu, zwłaszcza u dzieci, które chętnie się na nie skuszą.

Zatrucie objawia się halucynacjami, pobudzeniem, nudnościami i w skrajnych przypadkach może prowadzić do śpiączki i śmierci.

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Jak wygląda wilcza jagoda?

Pokrzyk wilcza jagoda jest okazałą byliną należącą do rodziny psiankowatych (Solanaceae). W sprzyjających warunkach dorasta nawet do 2 metrów wysokości, choć najczęściej spotykane okazy osiągają około 1,5 metra. Roślina posiada charakterystyczną, fioletową łodygę, która rozgałęzia się maksymalnie na trzy części. Jej liście są duże, eliptyczne, ciemnozielone, osiągające nawet 25 cm długości.

W okresie kwitnienia, który przypada na czerwiec i lipiec, pokrzyk wydaje dzwonkowate, ciemnofioletowe kwiaty, które są zapylane głównie przez owady. Owocem jest błyszcząca, czarna jagoda o wyjątkowo słodkim smaku. To właśnie ten wygląd i smak sprawiają, że owoce pokrzyku są często mylone z borówkami lub jagodami leśnymi, co stanowi poważne zagrożenie dla osób nieświadomych ich toksycznych właściwości.

Gdzie występuje wilcza jagoda?

Wilcza jagoda jest rośliną rzadką i objętą ochroną gatunkową w Polsce. Jej naturalne stanowiska znajdują się głównie w południowej części kraju - w niższych partiach Karpat i Sudetów oraz rzadziej na południowych wyżynach.

Roślina preferuje wilgotne, zacienione miejsca: pojawia się na zrębach leśnych, wiatrołomach, zaroślach, a także w lasach liściastych, szczególnie w buczynach. Przez Polskę przebiega północna granica zasięgu tego gatunku.

W przeszłości nadmierne pozyskiwanie pokrzyku na potrzeby przemysłu farmaceutycznego prowadziło do znacznego zubożenia naturalnych stanowisk. Obecnie, ze względu na ochronę, surowiec pozyskiwany jest głównie z upraw.

Wilcza jagoda to silnie trująca roślina - zagrożenie dla zdrowia i życia

Pokrzyk wilcza jagoda jest jedną z najbardziej toksycznych roślin występujących w polskiej florze. Wszystkie jej części - zarówno świeże, jak i wysuszone - zawierają niebezpieczne dla zdrowia alkaloidy tropanowe: atropinę, hioscyjaminę i skopolaminę. Najwyższe stężenie tych substancji znajduje się w korzeniach i owocach.

Objawy zatrucia pojawiają się już po spożyciu kilku owoców. Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka to zaledwie 10-20 jagód, natomiast u dzieci wystarczy zjeść 3-4 owoce, by doszło do poważnego zagrożenia życia.

Zatrucie objawia się:

pobudzeniem,

halucynacjami,

napadami szału,

światłowstrętem,

rozszerzeniem źrenic,

zaczerwienieniem skóry,

przyspieszonym oddechem,

nudnościami,

wymiotami,

drgawkami,

zaburzeniami pracy narządów zmysłów.

W skrajnych przypadkach prowadzi do śpiączki i śmierci wskutek zatrzymania funkcji oddechowych.

Szczególnie narażone są dzieci, które mogą skusić się na atrakcyjnie wyglądające owoce, przypominające popularne leśne jagody. W przypadku podejrzenia spożycia wilczej jagody należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Do czasu przyjazdu karetki można spróbować wywołać wymioty u osoby przytomnej, jednak nie należy tego robić, jeśli występują drgawki lub utrata przytomności.

Zastosowanie wilczej jagody w medycynie - między trucizną a lekarstwem

Mimo swojej toksyczności, pokrzyk wilcza jagoda od wieków wykorzystywana jest w medycynie. Surowcem farmaceutycznym są głównie liście i korzenie, z których pozyskuje się cenne alkaloidy. Stosuje się je jako środki uspokajające, rozkurczowe oraz w leczeniu skurczów mięśni gładkich, zwłaszcza dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. Atropina, jedna z głównych substancji czynnych, jest szeroko używana w okulistyce do rozszerzania źrenic.

Warto jednak pamiętać, że wszystkie preparaty zawierające wyciągi z pokrzyku mogą być stosowane wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż przedawkowanie może prowadzić do zatrucia, a nawet śmierci.

Pokrzyk wilcza jagoda w kulturze i historii

Pokrzyk wilcza jagoda od dawna budził fascynację i strach. W dawnych czasach był składnikiem tzw. "maści czarownic", używanej rzekomo przez wiedźmy do magicznych rytuałów. Silne właściwości halucynogenne i afrodyzjakalne sprawiły, że roślina ta otoczona była aurą tajemnicy. Jej łacińska nazwa, Atropa, nawiązuje do jednej z greckich bogiń losu - tej, która przecina nić życia.