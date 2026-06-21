Na pierwszym miejscu Google, na drugim serwis z filmami dla dorosłych P*****b, na trzecim Allegro, na czwartym Librus, a na piątym YouTube - to top pięć serwisów odwiedzanych na smartfonach lub tabletach przez dzieci w wieku 7-14 lat. Wynika to z rocznego raportu "Internet dzieci 2026" Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Raport nie powstał bynajmniej na postawie anonimowych ankiet, a zbadaniu średniej dziennej liczby użytkowników.

Zdjęcie ilustracyjne / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

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Ponad 2,6 miliona dzieci w wieku 7-14 lat korzysta w Polsce z internetu. To - jak podaje najnowszy raport "Internet dzieci 2026" Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i Gemiusa - 8,7 proc. wszystkich internautów. Wyniki opublikowanego badania pokazują, jak wygląda cyfrowa codzienność najmłodszych użytkowników. Wyniki są alarmujące - zarówno jeśli chodzi o czas, jaki najmłodsi spędzają przed ekranem, jak i to, że wśród najczęściej odwiedzanych przez dzieci portali - na telefonach i tabletach, nie komputerach stacjonarnych - znalazł się serwis z treściami dla dorosłych P*****b.

Najważniejsze fakty i liczby

81 proc. dzieci w wieku 7-14 lat korzysta z internetu,

średni dzienny czas spędzony online w tej grupie wiekowej to aż 4 godziny i 25 minut - najwięcej spośród wszystkich kategorii wiekowych, włącznie z dorosłymi,

- najwięcej spośród wszystkich kategorii wiekowych, włącznie z dorosłymi, smartfon towarzyszy dzieciom przez cały dzień - ponad połowa dzieci uruchamia go już między 6 a 8 rano,

55 proc. dzieci w wieku 7-12 lat regularnie korzysta z największych serwisów społecznościowych lub komunikatorów , mimo że nie są one przeznaczone dla tej grupy wiekowej,

, mimo że nie są one przeznaczone dla tej grupy wiekowej, milion dzieci w wieku 7-12 lat aktywnie korzysta z TikToka, Facebooka, Instagrama lub Snapchata,

40 proc. czasu online dzieci w wieku 7-14 lat spędzają w serwisach społecznościowych - 29 proc. na TikToku, 22 proc. na YouTube,

w weekendy i dni wolne dzieci poświęcają na korzystanie ze smartfonów o około jedną piątą więcej czasu niż w dni powszednie,

niż w dni powszednie, ponad 1,2 miliona dzieci w wieku 7-14 lat spotkało się w internecie z reklamą alkoholu,

większość dzieci spędza ponad dwie godziny na samym TikToku i YouTube .

. korzystanie z internetu wśród dzieci ma wyraźnie mobilny charakter - aż 88 proc. czasu online przypada na telefony, a nie komputery stacjonarne.

Wnioski są wstrząsające

Raport "Internet dzieci 2026" pokazuje, że bez zdecydowanych działań systemowych i edukacyjnych najmłodsi użytkownicy internetu będą nadal narażeni na kontakt z nieodpowiednimi treściami i ryzykownymi zachowaniami online. Wnioski są też takie, że dzieci korzystają z internetu intensywniej niż dorośli, a ich aktywność online jest coraz trudniejsza do kontrolowania przez rodziców i szkoły.

Tej grupy wiekowej w serwisach społecznościowych w ogóle być nie powinno

Jak wskazuje raport, najmłodszej analizowanej grupy wiekowej, czyli dzieci w przedziale 7-12 lat, w serwisach społecznościowych w ogóle być nie powinno, ponieważ - zgodnie z regulaminami tych serwisów - aby założyć w nich konto trzeba mieć ukończone 13 lat. Przepisy to jednak jedno, a praktyka to drugie i to często za przyzwoleniem rodziców. Wiek nie jest tam skutecznie weryfikowany, tak samo jak w przypadku serwisu z filmami dla dorosłych, gdzie wystarczy jedynie zaznaczyć "tak" przy pytaniu, czy ma się skończone 18 lat.