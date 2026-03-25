Już na początku kwietnia na niebie pojawi się wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Kometa C/2026 A1 (MAPS), nazywana "wielkanocną", może stać się najjaśniejszą kometą widoczną z Ziemi od wielu lat. Eksperci i miłośnicy astronomii z niecierpliwością wyczekują tego niezwykłego momentu, który może na długo zapisać się w pamięci obserwatorów.

Kometa C/2026 A1 (MAPS) może być widoczna gołym okiem na początku kwietnia, jeśli przetrwa bliskie spotkanie ze Słońcem.

Kometa C/2026 A1 (MAPS) została odkryta stosunkowo niedawno, bo 13 stycznia. Jej pierwsze ślady zarejestrował teleskop znajdujący się na pustyni Atakama w Chile, jednym z najważniejszych miejsc obserwacyjnych na świecie. Już wstępne analizy wskazywały, że mamy do czynienia z obiektem o dużym potencjale - jej jasność może być na tyle duża, że stanie się widoczna gołym okiem nawet z terenów miejskich.

Kiedy i gdzie obserwować kometę?

Kometa należy do grupy tzw. muskających Słońce, czyli obiektów z rodziny Kreutza, które poruszają się po bardzo wydłużonych orbitach i podczas swojej podróży zbliżają się do Słońca na niebezpiecznie małą odległość. Większość z nich nie wytrzymuje takiego spotkania i ulega rozpadowi w fotosferze gwiazdy.

Najważniejszy moment dla tej komety nastąpi 4 kwietnia, kiedy znajdzie się ona zaledwie 160 tysięcy kilometrów od powierzchni Słońca - to ponad dwa razy bliżej niż dystans dzielący Ziemię od Księżyca. Tak bliskie podejście oznacza ogromne ryzyko - temperatura sięgająca miliona stopni Celsjusza oraz potężne siły grawitacyjne mogą doprowadzić do zniszczenia jądra komety.

Jeśli jednak C/2026 A1 (MAPS) przetrwa to ekstremalne zbliżenie, jej jasność może wzrosnąć nawet do -5 magnitudo, co uczyniłoby ją widoczną gołym okiem, nawet w dzień. Najlepszy czas do obserwacji przypadnie na okres tuż po Wielkanocy, kiedy kometa pojawi się nisko nad zachodnim horyzontem, tuż po zachodzie Słońca. Wenus może posłużyć jako punkt odniesienia do jej odnalezienia na niebie.

Eksperci ostrzegają, że obserwowanie komety tak blisko Słońca może być niebezpieczne dla wzroku. Zalecają korzystanie z transmisji online z teleskopów kosmicznych, takich jak sonda SOHO, której dane będą na bieżąco aktualizowane przez ESA i NASA.

Czym jest "kometa wielkanocna"?

Komety to ciała niebieskie zbudowane głównie z lodu, pyłu i skał. Przemierzając Układ Słoneczny, zbliżają się do Słońca, pod wpływem jego ciepła zaczynają uwalniać gazy i pyły, tworząc charakterystyczny warkocz. To właśnie ten efekt sprawia, że komety są tak widowiskowe i fascynujące dla obserwatorów.

Kometa C/2026 A1 (MAPS) zyskała przydomek "wielkanocnej" ze względu na czas, w którym będzie najlepiej widoczna - jej największa jasność przypadnie właśnie na okres świąt wielkanocnych. Takie zjawiska nie zdarzają się często. Ostatnią równie jasną kometą była słynna kometa Hale'a-Boppa, widoczna w 1997 roku.

Niezwykła okazja dla każdego

"Kometa wielkanocna" to nie tylko gratka dla pasjonatów astronomii, ale także dla wszystkich, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego. Takie zjawiska przypominają, jak niezwykły i dynamiczny jest nasz Układ Słoneczny. Warto więc już teraz zaplanować obserwacje i przygotować się na kosmiczne widowisko, które może na długo pozostać w naszej pamięci.