Pod koniec marca miłośnicy astronomii będą mieli okazję obserwować wyjątkowe zjawisko na nocnym niebie - zakrycie Regulusa, "młodego i gorącego ciała", przez Księżyc. To jedno z najciekawszych wydarzeń astronomicznych tej wiosny, na które zwraca uwagę portal Urania - Polski Portal Astronomiczny.

Pod koniec marca miłośnicy astronomii będą mieli okazję obserwować wyjątkowe zjawisko na nocnym niebie - zakrycie Regulusa przez Księżyc

29 marca 2026 roku Księżyc zakryje Regulusa, co będzie jednym z najciekawszych zjawisk astronomicznych tej wiosny.

Czym jest Regulus? Dlaczego jest uznawany za niezwykłą gwiazdę?

Marzec obfituje w spektakularne zjawiska na niebie. Jak informuje Urania - Polski Portal Astronomiczny, na początku miesiąca mogliśmy obserwować pełnię Księżyca, a już 2 marca jego tarcza znalazła się w pobliżu Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Lwa.

W kolejnych dniach na niebie pojawiła się także Wenus, która 7-8 marca spotkała się z Saturnem, a 20 marca, czyli już jutro, stworzy efektowny duet z młodym Księżycem, zapowiadając astronomiczną wiosnę.

Kulminacja - zakrycie Regulusa

Najważniejsze wydarzenie nastąpi jednak 29 marca. Tego wieczoru Księżyc zbliży się do Regulusa, by około godziny 20:35 zakryć go swoją ciemną krawędzią. Dokładny czas zjawiska będzie zależał od miejsca obserwacji.

Po około godzinie gwiazda ponownie pojawi się zza jasnego brzegu Księżyca. Ze względu na silny blask Srebrnego Globu, do obserwacji warto użyć lornetki lub teleskopu.

Regulus - gwiazda o niezwykłych właściwościach

Regulus to gwiazda pierwszej wielkości, oddalona od Ziemi o około 80 lat świetlnych. Jest kilkukrotnie większa i masywniejsza od Słońca, a świeci aż 150 razy mocniej. "Dzieje się tak, dlatego że to ciało młode i gorące" - informuje Urania - Polski Portal Astronomiczny, dodając, że wiek Regulusa szacuje się na zaledwie 250 lat. Jego powierzchnia osiąga temperaturę nawet 15 000 Kelvinów (ok. 14,7 tys. stopni Celsjusza).

Co ciekawe, Regulus obraca się wokół własnej osi z zawrotną prędkością - jeden obrót trwa zaledwie 16 godzin, co powoduje spłaszczenie gwiazdy. W 2005 roku amerykańscy astronomowie odkryli, że za to niezwykłe tempo odpowiada bliski towarzysz - biały karzeł, który okrąża Regulusa w ciągu 40 dni.

Kometa na horyzoncie

Jest szansa, że równie ciekawe rzeczy na niebie będziemy mogli zaobserwować początkiem przyszłego miesiąca. Już w pierwszych dniach kwietnia nad naszymi głowami może pojawić się wyjątkowo jasna kometa C/2026 A1 (MAPS), która - jak twierdzi portal astronomiczny - może stać się najjaśniejszą kometą ostatnich stu lat.