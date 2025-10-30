Nie jedna, ale aż trzy planetoidy przeleciały w środę bliżej Ziemi niż Księżyc. Największa z nich, 2025 UF9, miała nawet kilkadziesiąt metrów średnicy. Wszystkie te obiekty zostały zauważone przez naukowców dopiero tuż przed ich przelotem, co podkreśla, jak niewiele dzieli nas od spotkań z kosmicznymi gośćmi.

Nie jedna, ale aż trzy planetoidy przeleciały w środę bliżej Ziemi niż Księżyc (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W środę 29 października trzy planetoidy przeleciały bliżej Ziemi niż Księżyc, przy czym największa z nich miała do 62 metrów średnicy.

Wszystkie obiekty zostały wykryte przez naukowców dopiero na krótko przed przelotem.

Takie bliskie spotkania z planetoidami są stosunkowo częste, ale większość z nich to niewielkie ciała niebieskie.

Jak wynika z danych Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi, organizacji należącej do amerykańskiej NASA, w środę obok Ziemi przemknęła asteroida o wielkości szacowanej od 28 do 62 metrów.

Obiekt o tymczasowym oznaczeniu 2025 UF9 minął naszą planetę w odległości około 290 tysięcy kilometrów, czyli 0,75 dystansu Ziemia-Księżyc. Względna prędkość planetoidy wyniosła niecałe 20 km/s.

To nie wszystko

Nie był to jednak jedyny obiekt, który przeleciał obok Ziemi bliżej niż Księżyc. W tym samym dniu minęły nas bowiem jeszcze co najmniej dwie mniejsze planetoidy. Jedna to ciało niebieskie (oznaczone jako 2025 UV7) o średnicy zaledwie od 2,7 do 6 metrów; druga (2025 UX7) mierzy od 4,9 do 11 metrów. Pierwsza z nich znalazła się 101 tysięcy kilometrów od naszej planety (0,26 odległości Ziemia-Księżyc), a druga - 347 tysięcy kilometrów.

Co istotne, wszystkie trzy planetoidy zostały odkryte na krótko przed przelotem w pobliżu Ziemi.

Planetoidy mijają nas codziennie

Ziemię codziennie mijają planetoidy, zwykle w odległościach większych niż dystans do naturalnego satelity Ziemi. Bazę takich ciał i ich przelotów prowadzi m.in. Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (Center for Near-Earth Object Studies, CNEOS), znajdujące się w Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Laboratory, JPL) w NASA.

Z bazy CNEOS wynika, że w ciągu ostatnich 365 dni - przed 29 października - odnotowano 176 przypadków przelotów bliżej niż orbita Księżyca. Większość z tych obiektów to bardzo małe ciała, wykrywane na krótko przed przelotem. Dlatego w przewidywaniach na 365 dni naprzód po dniu 29 października widnieje tylko jeden obiekt.

Wszystkie dostępne dane w bazie CNEOS wskazują, że dla dystansów bliższych niż odległość Księżyca nastąpiło 1540 przelotów asteroid. Największym ciałem na tej liście jest planetoida (458732) 2011 MD5, która - według obliczeń - w dniu 17 sierpnia 1918 roku przeleciała 350 tysięcy kilometrów od nas (0,91 odległości do Księżyca). Rozmiary tej kosmicznej skały oceniane są na 730 m do 1,6 km. Została ona odkryta w 2011 roku.