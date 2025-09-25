Czesław Lang, wybitny polski kolarz i wicemistrz olimpijski, został uhonorowany w wyjątkowy sposób - jego imieniem nazwano planetoidę. Decyzję podjęła Międzynarodowa Unia Astronomiczna, a obiekt o średnicy 17 kilometrów od teraz nosi nazwę "Czesławlang". Jest trzecim polskim olimpijczykiem, obok Małysza i Stocha, którego nazwisko trafiło na nieboskłon.

Czesław Lang / PAP

Planetoida "Czesławlang" na orbicie wokół Słońca

Nowo nazwana planetoida "Czesławlang" znajduje się w grupie tzw. planetoid trojańskich, które krążą wokół Słońca po orbitach bardzo podobnych do orbity Jowisza. Obiekt ma około 17 kilometrów średnicy i na pełne okrążenie Słońca potrzebuje niemal 12 lat ziemskich.

Za pomysł uhonorowania kolarza odpowiadają polscy odkrywcy planetoid - Michał Kusiak i Michał Żołnowski.

Postanowiliśmy zgłosić nazwę "Czesławlang" do Międzynarodowej Unii Astronomicznej dla jednej z naszych planetoid pasa głównego, nadmieniając sekretarzowi Working Group Small Bodies Nomenclature - Garethowi Williamsowi, że Czesław Lang poza ogromną działalnością popularyzującą kolarstwo posiada także osiągnięcia sportowe - mówił Michał Kusiak.

Wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego sportowca

Po kilku dniach sekretarz WGSBN zaproponował "wyjątkowy przywilej" - przeniesienie nazwy "Czesławlang" dla planetoidy trojańskiej odkrytej wiele lat temu, której odkrywca stracił już wyłączność zaproponowania imienia. Nowa nazwa widnieje w najnowszym biuletynie Unii. Kolarz dołącza do grona polskich olimpijczyków, których nazwiska trafiły do kosmicznego katalogu. Wcześniej podobnie uhonorowano skoczków narciarskich Adama Małysza i Kamila Stocha.

Tradycyjnie planetoidy trojańskie nosiły imiona bohaterów mitologii greckiej lub starożytnych sportowców. Jednak od 2018 roku Unia poszerzyła zasady nazewnictwa również o nowożytnych olimpijczyków i paraolimpijczyków, gdyż dawne nazwy zaczęły się wyczerpywać.

Czesław Lang - legenda polskiego kolarstwa

Czesław Lang (ur. 1955) to wicemistrz olimpijski z 1980 roku i dwukrotny medalista mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery aktywny działacz i organizator prestiżowego wyścigu Tour de Pologne. Teraz jego nazwisko trafiło również na nieboskłon, dołączając do elitarnej grupy sportowców upamiętnionych w ten nietuzinkowy sposób.