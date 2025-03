Wideo youtube

Cel misji

Misja "Going Full Spectrum" ma być symbolem europejskich dążeń do niezależności w badaniach kosmicznych.

Założona w 2018 roku Isar Aerospace rozwijała swoją rakietę Spectrum na potrzeby rynku małych i średnich satelitów.

Rakietę Spectrum zbudowano w inniowacyjny sposób, w dużej mierze z kompozytów węglowych, wykorzystano też części silników wydrukowane z metalu w technologii 3D. Mierzący 28 metrów wysokości i dwa metry średnicy pojazd, zaprojektowany do wynoszenia ładunków do 1000 kg na niską orbitę okołoziemską lub 700 kg na orbitę synchroniczną ze Słońcem, jest jednym z większych i bardziej zaawansowanych wśród rakiet przeznaczonych do startów małych satelitów. Firma rozwijała pojazd Spectrum niemal całkowicie we własnym zakresie, stosując podejście podobne jak SpaceX czy Rocket Lab.