"Musimy poprawić komunikację i wsparcie dla nauczycieli, żeby wiedzieli, że prace domowe nie są zabronione, tylko nie są obowiązkowe" - mówi minister edukacji Barbara Nowacka w Porannej rozmowie w RMF FM. "Prace domowe nauczyciele mogą zadawać i bardzo często je zadają. Mogą je sprawdzić, ale nie musi to być ocena cyfrowa, mogą to być inne narzędzia, a nauczyciele mają ich mnóstwo" - dodaje gość Tomasza Terlikowskiego.

Mija rok od kiedy obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w podstawówkach.

W klasach 1-3 prace domowe jak są, tak były. Lektura w ogóle nie jest wliczana jako praca domowa. Nauczyciele zadają lekturę, omawiają lekturę i dzieci znają lekturę - zaznacza Nowacka.

Jak zapowiada minister edukacji, prawdopodobnie we wrześniu tego roku ruszy ewaluacja, jakie skutki przyniosły zmiany w pracach domowych. Będziemy pytać nauczycieli, będziemy pytać uczniów i będziemy pytać rodziców - wyjaśnia Barbara Nowacka.

Gość Tomasza Terlikowskiego przyznaje jednak, że należy wzmocnić komunikację z nauczycielami, tak by wiedzieli, co to znaczy dobrowolne prace domowe.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM pojawił się wątek przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Tomasz Terlikowski zapytał, czy będzie jej więcej.

Ten przedmiot na pewno wymaga rewizji. Przygotowujemy reformę, która będzie wchodziła od 2026 roku. Natomiast patrząc na edukację dla bezpieczeństwa i na realne potrzeby dzisiaj, też młodych ludzi, którzy widzą, co się dzieje wokół, którzy chcieliby być silniejsi, również psychicznie, by mieć większą odporność na to, co się dzieje i więcej umieć, pewne działania zostaną podjęte tak, żeby edukacja dla bezpieczeństwa już mogła ulec pewnym zmianom i modyfikacją - zaznacza Nowacka.

Minister wyjaśnia, że jest już moduł pierwszej pomocy w klasach 1-3, który będzie realizowany we wszystkich szkołach. Szef resortu chwaliła też pilotaż programu edukacja z wojskiem, czyli spotkania z żołnierzami.

Gospodarz rozmowy zapytał o uczniów szkół ponadpodstawowych, czy może nie powinni mieć 2 lub 3 lata edukacji dla bezpieczeństwa, tak żeby faktycznie ich do czegoś przygotować.

Zawsze jest takie pytanie kosztem czego - fizyki, historii, matematyki - zauważa Nowacka.

Zaznacza jednocześnie, że zmieniana jest podstawa programowa z wychowania fizycznego, tak żeby tam też był element przygotowujący ewentualnych chętnych albo do klas mundurowych albo do wojska.

Lekcje religii

Tomasz Terlikowski zapytał także o lekcje religii i opinię, którą w tej sprawie ma wydać Europejski Trybunał Praw Człowieka. Czy jeśli byłaby negatywna, to czy resort wycofa rozporządzenie? Nie widzę podstaw, by została wydana w tej sprawie negatywna opinia, ponieważ to rozporządzenie było wielokrotnie konsultowane - odpowiada Barbara Nowacka.

Minister zaznacza, że pomimo zarzutów Kościoła, resort skorzystał również z niektórych uwag episkopatu, m.in. zrezygnowano z łączenia grup w klasach 1-3. Barbara Nowacka przyznaje także, że resort nie ma w planach wycofania lekcji religii całkowicie i ta jedna godzina pozostanie na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Gospodarz rozmowy zwrócił uwagę, że około 10 tys. katechetów może stracić prace. My też zapewniliśmy liczne możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji uczenia innych przedmiotów - zaznacza Nowacka.

