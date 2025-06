Sonda Solar Orbiter przeprowadziła pierwsze w historii obserwacje biegunów Słońca. Dzięki unikalnej orbicie, która umożliwiła spojrzenie na te dotąd ukryte przed naszymi oczami obszary, naukowcy mają nadzieję na nowe odkrycia dotyczące pola magnetycznego Słońca, jego cykli aktywności oraz kosmicznej pogody. W projekt zaangażowani byli również eksperci z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, co stanowi znaczący wkład w globalne badania kosmiczne.

Słońce - najbliższa Ziemie gwiazda na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Solar Orbiter po raz pierwszy umożliwił obserwację południowego bieguna Słońca pod kątem 17 stopni.

Sonda uchwyciła m.in. wiry polarne i chaotyczne pole magnetyczne.

Obserwacje te są kluczowe dla przewidywania zmian pola magnetycznego Słońca i jego wpływu na Ziemię.

Dowiedz się więcej o tym, jak Solar Orbiter zmienia nasze spojrzenie na Słońce i co może to oznaczać dla przyszłości badań kosmicznych!

Unikalna orbita odkrywa nieznane

Solar Orbiter, dzięki specjalnie zaprojektowanej orbicie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki, umożliwił obserwacje południowego bieguna Słońca z niespotykanym dotąd kątem.

Po raz pierwszy w historii widzimy biegun południowy słoneczny pod kątem 17 stopni... To oznacza mniejszy skrót perspektywiczny, lepszy widok na biegun i więcej informacji, na które czekaliśmy całe pokolenie - podkreśla dr Tomasz Mrozek z CBK PAN.

Te obserwacje są kluczowe dla zrozumienia, jak w rzeczywistości wyglądają okolice biegunów, co pozwoli na usunięcie "czarnych plam" z modeli Słońca i znacząco poprawi naszą wiedzę o jego aktywności.

Technologia na służbie badaniom Słońca

Sonda wyposażona jest w trzy zaawansowane instrumenty naukowe: Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI), Extreme Ultraviolet Imager (EUI) oraz Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE), które razem dostarczają kompleksowy obraz zjawisk zachodzących na Słońcu. Te instrumenty pozwoliły na uchwycenie m.in. wirów polarnych, które mogą rzucać nowe światło na zrozumienie pola magnetycznego naszej gwiazdy oraz jego cyklicznych odwróceń co około 11 lat.

/ ESA /

Chaos na biegunie południowym

Jednym z pierwszych odkryć jest chaotyczny stan pola magnetycznego w rejonie południowego bieguna Słońca, gdzie występują jednocześnie pola magnetyczne o obu polaryzacjach. To zjawisko, obserwowane tylko w okresie maksimum słonecznego, jest kluczowe dla zrozumienia procesu odwracania pola magnetycznego Słońca. Naukowcy spodziewają się, że kolejne minimum słoneczne, przewidywane za około 5-6 lat, przyniesie nowe dane na temat uporządkowania pola magnetycznego Słońca.

Polski wkład w badania Słońca

W tworzenie sondy Solar Orbiter zaangażowani byli również polscy naukowcy z CBK PAN, którzy mieli znaczący udział w opracowaniu jednego z instrumentów - spektrometru rentgenowskiego STIX. Instrument ten odpowiada za obserwacje przyspieszonych elektronów, co pomaga wyjaśnić mechanizm ich przyspieszania na Słońcu oraz sposób transportu w przestrzeń międzyplanetarną. Praca polskich ekspertów nad tym projektem podkreśla istotny wkład naszego kraju w międzynarodowe badania kosmiczne.

Nowa era badań Słońca

Te przełomowe obserwacje biegunów Słońca otwierają nową erę w badaniach naszej dziennej gwiazdy. Jak zauważa prof. Carole Mundell z Europejskiej Agencji Kosmicznej, "Słońce jest naszą najbliższą gwiazdą, źródłem życia, ale też potencjalnym zagrożeniem... Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli, jak działa i nauczyli się przewidywać jego zachowanie". Dzięki misji Solar Orbiter, stoimy na progu nowych odkryć, które mogą znacząco wpłynąć na nasze rozumienie Słońca i jego wpływu na Ziemię.