Roszady w kierownictwie policji. Z funkcją właśnie pożegnał się komendant wojewódzki policji w Białymstoku Kamil Borkowski. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Borkowski będzie nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zmiany w kierownictwie służb. Komendant z Białegostoku pokieruje CBŚP (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Do zmiany dochodzi z powodu odejścia szefa CBŚP do Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Na stanowisku szefa CBŚP jest wakat, bo obecny komendant Cezary Luba przechodzi na funkcję wiceszefa CBA.

O kandydaturze Luby na wiceszefa biura antykorupcyjnego poinformował minister koordynator spec-służb.

"W związku z zawetowaniem przez prezydenta ustawy likwidującej CBA celowe jest powołanie w tej chwili co najmniej jednego zastępcy szefa służby" - napisał Tomasz Siemoniak, dodając, że "jako doświadczony funkcjonariusz policji jest gwarantem ścisłej współpracy CBA z policją i prokuraturą", a także apolityczności Biura.

Z kolei nowy szef CBŚP Kamil Borkowski w przeszłości w mazowieckiej komendzie policji zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Był też naczelnikiem zarządu CBŚP w Radomiu.