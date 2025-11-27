Nowe badania genetyczne rzucają światło na historię udomowienia kotów. Okazuje się, że koty domowe pojawiły się w Europie znacznie później, niż dotąd sądzono - dopiero w czasach Cesarstwa Rzymskiego, a ich przodkowie przybyli z Afryki Północnej.

Koty domowe przybyły do Europy z Afryki Północnej. Nowe badania obalają dotychczasowe teorie / Shutterstock

Koty domowe pojawiły się w Europie około 2 tysiące lat temu, w czasach Cesarstwa Rzymskiego, dzięki handlowi morskiemu.

Nowe badania genetyczne pokazują, że koty domowe trafiły do Europy z Afryki Północnej.

Koty były ważne w starożytnym Egipcie i dzięki ekspansji rzymskiej szybko rozprzestrzeniły się po całej Europie, stając się częścią życia całych społeczeństw.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "Science" wskazują, że koty domowe pojawiły się w Europie około 2 tysiące lat temu, w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Naukowcy sugerują, że zwierzęta te trafiły na kontynent dzięki handlowi morskiemu. Marynarze zabierali koty na pokład statków przewożących zboże z Egiptu do portów Imperium Rzymskiego. Na okrętach futrzaki pełniły funkcję skutecznych łowców myszy.

Nowe badania genomu rzucają światło na ten temat, określając moment kluczowego przełomu w udomowieniu kotów - wprowadzenie kotów domowych do Europy z Afryki Północnej.

Dotychczas sądzono, że koty zostały udomowione i sprowadzone do Europy przez rolników z Bliskiego Wschodu już 6-7 tysięcy lat temu. Najnowsze analizy genetyczne szczątków kotów z 97 stanowisk archeologicznych w Europie i na Bliskim Wschodzie wykazały jednak, że najstarsze genomy kotów domowych w Europie pochodzą dopiero z czasów rzymskich.

Wcześniejsze szczątki należały do dzikich kotów.

Wielkie wędrówki kotów

Badacze zidentyfikowali dwie fale wprowadzenia kotów do Europy z Afryki Północnej. Około 2200 lat temu dzikie koty trafiły na Sardynię, jednak nie były to jeszcze koty domowe. Dopiero kolejna migracja, dwa wieki później, dała początek populacji współczesnych kotów domowych na kontynencie.

Koty odgrywały ważną rolę w starożytnym Egipcie, gdzie były czczone i mumifikowane. Wraz z rozwojem handlu i ekspansją armii rzymskiej, koty rozprzestrzeniły się po całej Europie, stając się nieodłącznym elementem ludzkich społeczności, gospodarki i wierzeń.

Wprowadzenie kota domowego do Europy jest ważne, ponieważ oznacza istotny moment w długotrwałej relacji tych zwierząt z ludźmi. Koty to nie tylko kolejny gatunek, który pojawił się na nowym kontynencie. To zwierzęta, które stały się głęboko zintegrowane z ludzkimi społeczeństwami, gospodarką, a nawet wierzeniami - powiedział agencji Reutera Marco De Martino, paleogenetyk z Uniwersytetu Rzymskiego Tor Vergata i współautor badania, którego wyniki opublikowano w "Science".

Naukowcy podkreślają, że choć udało się ustalić czas i kierunek migracji kotów domowych do Europy, wciąż nie wiadomo dokładnie, gdzie i kiedy doszło do ich pierwotnego udomowienia.