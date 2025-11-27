Ujawniono poważne uszkodzenia jedynego kompleksu startowego przeznaczonego do załogowych misji na kosmodromie Bajkonur. Zniszczenia nastąpiły prawdopodobnie po dzisiejszym starcie statku „Sojuz MS-28”, który odleciał w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Uszkodzenia są duże, a to może oznaczać, że Rosja po raz pierwszy od 1961 roku utraciła możliwość wysyłania ludzi w kosmos.

Poważne uszkodzenie jedynego kompleksu startowego dla załogowych misji na Bajkonurze / HANDOUT/AFP/East News / East News

27 listopada 2025 roku z kosmodromu Bajkonur wystartował statek "Sojuz MS-28" z załogą. Celem misji była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS). Po zakończonym starcie, podczas inspekcji technicznej, ujawniono poważne uszkodzenia jedynego kompleksu startowego przeznaczonego do załogowych misji na Bajkonurze.

Według informacji podanych przez portal The Insider, gazowa struga silnika pierwszego stopnia rakiety oderwała fragment kompleksu startowego nr 6 na platformie nr 31. Uszkodzeniu uległa tzw. kabina obsługowa - ruchoma, składana konstrukcja, która umożliwia prace przy ogonie rakiety, w tym podłączanie komunikacji i instalację urządzeń pirotechnicznych do uruchamiania silników. Przed startem kabina jest składana i odsuwana na specjalne tory, a z zewnątrz chroni ją metalowa kurtyna, narażona na działanie spalin o temperaturze sięgającej 2000 st. C.

Załoga nie odniosła obrażeń, jednak - jak informuje kanał "Yura, Forgive Me" - uszkodzona w wyniku wybuchu została jedna z wież kablowo-paliwowych.

Sytuacja jest szczególnie poważna, ponieważ po przekazaniu historycznej platformy Gagarina (nr 1) kazachskiemu muzeum kosmonautyki, platforma nr 31 pozostała jedynym miejscem na Bajkonurze, z którego możliwe są załogowe starty statków "Sojuz" i "Progress". Nie istnieją rezerwowe platformy dla misji załogowych - pozostałe służą wyłącznie do startów bezzałogowych.

Ekspert ds. rakiet i autor publikacji naukowych o kosmosie, Gieorgij Triszkin, w rozmowie z The Insider podkreślił, że awaria może doprowadzić do opóźnień w rotacji załóg ISS, a zachodni kontrahenci mogą otrzymać więcej zleceń na starty.

Witalij Jegorow, pasjonat kosmosu cytowany przez serwis Meduza stwierdził, że "od tego dnia Rosja faktycznie utraciła możliwość wysyłania ludzi w kosmos, co nie miało miejsca od 1961 roku".