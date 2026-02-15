Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla znacznej części kraju. Alerty obejmują przede wszystkim północną, centralną i wschodnią Polskę. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura w nocy spadnie nawet do -23 st. C.
Jak wynika z mapy ostrzeżeń IMGW, alerty pierwszego stopnia obowiązują w kilku województwach - szczególnie w pasie od Pomorza, przez centrum, po wschodnią i południowo-wschodnią część kraju. Ostrzeżenia dotyczą silnego mrozu.
Synoptycy podkreślają, że tak niskie temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz osób w kryzysie bezdomności. Należy zachować szczególną ostrożność.
W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, natomiast na północy przeważnie bezchmurnie, jedynie miejscami z małym zachmurzeniem.
Na południu i wschodzie prognozowane są słabe opady śniegu.
Temperatura minimalna wyniesie:
- od -23 st. C na północnym wschodzie,
- około -15 st. C w centrum oraz miejscami w rejonach podgórskich na Śląsku i w Małopolsce,
- do -5 st. C na południowym zachodzie.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, przeważnie ze wschodu, a na wschodzie kraju z kierunków północnych.
W górach warunki będą bardzo trudne. W Karpatach porywy wiatru osiągną do 60 km/h, a w Sudetach do 75 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.
W ciągu dnia w poniedziałek na zachodzie kraju dominować będzie duże zachmurzenie. W centrum i na południu pojawią się większe przejaśnienia, natomiast na północnym wschodzie będzie przeważnie bezchmurnie.
W południowej połowie kraju prognozowane są opady śniegu, miejscami z przyrostem pokrywy śnieżnej od 4 do 7 cm.
Temperatura maksymalna wyniesie:
- od -11 st. C na północnym wschodzie,
- około -4 st. C w centrum,
- do -2 st. C na zachodzie i -1 st. C na południu.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W rejonach podgórskich Karpat porywy osiągną do 55 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Miejscami wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.
Od poniedziałku 16 lutego od godz. 19:30 do wtorku 17 lutego do godz. 19:30 prognozowane jest dalsze załamanie pogody.
W nocy zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na krańcach północno-wschodnich małe. Okresami wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie możliwy deszcz ze śniegiem, miejscami marznący i powodujący gołoledź.
Na zachodzie lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W tej części kraju możliwy jest także przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.
Temperatura minimalna spadnie:
- do -17 st. C na północnym wschodzie,
- około -10 st. C w centrum,
- do -2 st. C na południowym zachodzie
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, ze wschodu i południowego wschodu. W Karpatach początkowo w porywach do 55 km/h, w Sudetach do 65 km/h. Miejscami ponownie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.
We wtorek zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami. W rejonach podgórskich Karpat możliwe większe rozpogodzenia.
Okresami wystąpią opady śniegu, a od południowego zachodu przez centrum także deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu - miejscami marznącego i powodującego gołoledź.
Temperatura maksymalna wyniesie:
- od -10 st. C na północnym wschodzie,
- około 0 st. C w centrum,
- do 2 st. C na południu i 3 st. C na południowym zachodzie.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty. W Sudetach porywy do 65 km/h. Lokalnie wiatr nadal będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.
Synoptycy apelują o ostrożność - szczególnie na drogach, gdzie marznące opady i silny mróz mogą prowadzić do powstawania gołoledzi i bardzo trudnych warunków jazdy.