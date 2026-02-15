Zniesienie wiz to był pierwszy krok. Teraz liczby mówią same za siebie - Polacy szturmem ruszyli do Azji Południowo-Wschodniej. Wietnam wyrasta na jeden z najgorętszych kierunków wakacyjnych 2026 roku, a najnowsze dane wskazują na prawdziwy turystyczny boom.
Styczeń był rekordowy. Ambasador Wietnamu w Polsce Hà Hoàng Hải poinformował, że tylko w styczniu 2026 roku kraj ten odwiedziło 17 240 Polaków. To niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i - jak podkreślono - odnotowano największy wzrost liczby turystów wśród państw Unii Europejskiej.