Entuzjazm widać także po stronie wietnamskiej. W oficjalnym wpisie pojawiły się podziękowania i zachęta do dalszych podróży. Wszystko wskazuje na to, że dla Polaków Wietnam przestał być egzotyczną ciekawostką, a stał się realną alternatywą dla Tajlandii czy Indonezji.

O rosnącej popularności świadczą nie tylko statystyki z Polski. W 2025 roku na lotnisku na wyspie Phu Quoc uroczyście powitano 20-milionowego turystę. Co ciekawe, była nim Polka. Pasażerowie z numerami 19 999 999 oraz 20 000 001 - również z Polski - także otrzymali nagrody i upominki.

To symboliczny moment dla wietnamskiej turystyki, która po pandemii rozwija się w imponującym tempie.

Wizy do Wietnamu zniesione. Co trzeba wiedzieć?

Na wzrost zainteresowania Wietnamem niewątpliwie ma wpływ zniesienie wiz. Od 15 sierpnia 2025 roku obywatele Polski mogą wjeżdżać do Wietnamu bez wizy. Nowe przepisy obowiązują przez trzy lata - do 14 sierpnia 2028 roku - i obejmują wszystkich podróżnych.

Do przekroczenia granicy wystarczy paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z kraju. To ogromne ułatwienie logistyczne i finansowe, które sprawiło, że egzotyczna podróż stała się prostsza niż kiedykolwiek.

Jak dolecieć do Wietnamu z Polski?

Na razie nie ma bezpośrednich lotów z Polski. Turyści najczęściej wybierają połączenia z przesiadką w:

Dosze

Dubaju

Stambule

Frankfurcie

Dzięki szerokie siatce połączeń podróż jest wygodna, a ceny - przy odpowiednio wczesnej rezerwacji - potrafią pozytywnie zaskoczyć.

Wietnam przyciąga Polaków. Liczby mówią same za siebie

Dynamiczny rozwój potwierdzają także dane rządowe. Według wiceministra kultury, sportu i turystyki Ho An Phong, od pełnego otwarcia granic dla turystyki międzynarodowej 15 marca 2022 roku Wietnam notuje stały wzrost liczby gości z zagranicy:

12,6 mln turystów w 2023 r.

17,6 mln w 2024 r.

21 mln w 2025 r.

Trend jest jednoznaczny - kraj bije kolejne rekordy i umacnia swoją pozycję na mapie światowej turystyki.

Dlaczego Polacy wybierają właśnie Wietnam?

Eksperci wskazują na kilka powodów:

brak wiz i uproszczone formalności,

korzystny stosunek jakości do ceny,

różnorodność krajobrazów - od rajskich plaż po górskie tarasy ryżowe,

wyśmienita kuchnia i bogata kultura,

stabilny rozwój infrastruktury turystycznej.

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok może być przełomowy. Jeśli obecne tempo się utrzyma, Wietnam ma szansę stać się jednym z najchętniej wybieranych egzotycznych kierunków przez Polaków.