Siły USA weszły na pokład objętego sankcjami tankowca Veronica III w ramach działań przeciwko Iranowi - poinformował w niedzielę Pentagon. Statek transportujący ok. 2 mln baryłek ropy i oleju opałowego opuścił wody Wenezueli 3 stycznia, gdy USA obaliły przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro.
"Statek próbował uciec przed nałożoną przez prezydenta (USA Donalda) Trumpa blokadą (...). Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - poinformował amerykański resort obrony na platformie X.