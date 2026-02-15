Operację przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. Na dołączonym do wpisu nagraniu wideo widać amerykańskich żołnierzy wchodzących na pokład tankowca.

Pentagon nie sprecyzował, czy dokonał formalnego przejęcia statku.

Pentagon: Veronica III próbowała uciec przed kwarantanną sankcji

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa skarbu (finansów) USA wynika, że Veronica III to statek pływający pod banderą Panamy i objęty amerykańskimi sankcjami wobec Iranu.

Portal TankerTrackers, śledzący ruch tankowców, podał na X, że Veronica III odpłynęła z Wenezueli 3 stycznia z ładunkiem blisko 2 mln baryłek ropy naftowej i oleju opałowego oraz że od 2023 roku uczestniczyła w transporcie rosyjskiej, irańskiej i wenezuelskiej ropy.

Jednostka była jednym z kilkunastu statków, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli - podała agencja AP.

Wenezuelska ropa naftowa od kilku lat pozostaje objęta sankcjami USA, a władze w Caracas sprzedawały ją za pomocą floty tankowców pływających dla niepoznaki pod banderami innych państw.

W grudniu Trump ogłosił "kwarantannę" wobec takich statków na Morzu Karaibskim, by wywrzeć presję na rząd Maduro. 3 stycznia amerykańscy komandosi schwytali Maduro w Caracas i przewieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".