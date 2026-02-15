Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Bojanówka (Lubelskie), gdzie w niedzielne popołudnie zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch na trasie Radzyń Podlaski - Sławatycze odbywa się już normalnie.

Wypadek w miejscowości Bojanówka, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco. Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w wypadku, do którego doszło na DK63 w Bojanówce w pow. radzyńskim, ucierpiały dwie osoby. Na miejscu pracowała policja i straż pożarna. Służby czasowo wprowadziły objazdy i ruch wahadłowy. Utrudnienia spowodowane wypadkiem trwały ponad trzy godziny. Obecnie ruch odbywa się normalnie. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



