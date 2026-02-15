Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Bojanówka (Lubelskie), gdzie w niedzielne popołudnie zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch na trasie Radzyń Podlaski - Sławatycze odbywa się już normalnie.
Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował, że w wypadku, do którego doszło na DK63 w Bojanówce w pow. radzyńskim, ucierpiały dwie osoby. Na miejscu pracowała policja i straż pożarna. Służby czasowo wprowadziły objazdy i ruch wahadłowy.
Utrudnienia spowodowane wypadkiem trwały ponad trzy godziny. Obecnie ruch odbywa się normalnie.
