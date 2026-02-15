Z powodu prognozowanych opadów śniegu i silnego wiatru odwołano w niedzielę 170 lotów z i na lotnisko Schiphol w Amsterdamie, w tym 150 rejsów linii KLM. Odwołania dotyczą połączeń zaplanowanych w godzinach 17-24. W całej Holandii ogłoszono drugi stopień w czterostopniowej skali ostrzeżeń pogodowych.

170 lotów odwołanych na lotnisku Schiphol z powodu śniegu i silnego wiatru / Shutterstock

Władze lotniska Schiphol oświadczyły, że decyzja o odwołaniu lotów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Pasy startowe i drogi kołowania muszą zostać odśnieżone, podobnie jak stanowiska postojowe. Samoloty przed startem wymagają odlodzenia.

Linie lotnicze samodzielnie zdecydowały, które połączenia zostaną odwołane. Przewoźnicy starają się ograniczyć utrudnienia dla pasażerów, anulując głównie loty do europejskich miast z kilkoma rejsami dziennie, co ułatwia zmianę rezerwacji. Częściej utrzymywane są połączenia do kluczowych portów przesiadkowych, m.in. do Paryża.

Po południu w niedzielę strefa opadów śniegu ma przemieszczać się z południowego zachodu w głąb Holandii. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 3-5 cm, lokalnie większy. Wieczorem opady mają przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Służby drogowe ostrzegają przed możliwą gołoledzią w godzinach porannych w poniedziałek.

