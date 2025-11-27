W Abruzji trwają poszukiwania 44-letniego Polaka. Karol Brożek był ostatni raz widziany 19 listopada. Na płaskowyżu Campo Imperatore stał jego kamper. W pojeździe odnaleziono jego telefon i dokumenty.
- 44-letni Karol Brożek zaginął 19 listopada na Campo Imperatore we Włoszech.
- Ostatnie nagrania pokazują, jak oddala się z dwoma psami w stronę Corno Grande, a jego kamper z rzeczami osobistymi i telefonem znaleziono na miejscu.
- Poszukiwania utrudniają trudne warunki pogodowe, a siostra apeluje o pomoc w mediach społecznościowych.
Karol Brożek, 44-letni mieszkaniec Gdańska, spędzał wakacje we Włoszech - podaje włoski portal ilcapoluogo.it. Na miejsce dotarł wynajętym w Polsce kamperem, którym zaparkował na Campo Imperatore - malowniczym, ale odosobnionym płaskowyżu w Apeninach.
Z nagrań monitoringu udało się ustalić jedynie, że 19 listopada mężczyzna oddalił się z dwoma swoimi psami w kierunku najwyższego szczytu Apeninów - Corno Grande. ANSA podaje, że nie posiadał odpowiedniego wyposażenia na panujące warunki atmosferyczne. Od tego momentu ślad po nim zaginął.
Niepokój turystów wzbudził pozostawiony przez kilka dni bez ruchu, przysypany śniegiem kamper. Wówczas zaalarmowano służby. Karabinierzy w środku pojazdu znaleźli dokumenty i telefon komórkowy Karola.
Zdjęcia kampera opublikował włoski dziennikarz Gianfranco Cocciolone.
Ruszyły poszukiwania, do których włączono Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, straż pożarną, wolontariuszy i karabinierów. W akcji wykorzystywane są drony. Problemem jest jednak zła pogoda - wiatr i słaba widoczność uniemożliwiły użycie śmigłowców.
Jednym z wątków, który pojawił się podczas śledztwa, jest kwestia telefonu komórkowego. Jak podaje włoski dziennik "Il Centro", numer znaleziony w kamperze nie odpowiada temu, który został podany polskiej firmie wynajmującej pojazd. Nie jest jasne, czy mężczyzna miał przy sobie drugi telefon.
Zaginiony mężczyzna prowadzi hotel dla psów w Sopocie. "Jestem w kontakcie z polską oraz włoską policją i wiem, że robią wszystko, aby go odnaleźć" - napisała na profilu firmy w mediach społecznościowych jego pracowniczka.
Informację o zaginięciu mężczyzny udostępniła też w mediach społecznościowych jego siostra - Diana. "Akcja poszukiwawcza trwa, pogoda jest niesprzyjająca. Kamery monitoringu uchwyciły, jak opuszcza kamper 19 listopada" - napisała w czwartek przed południem i udostępniła wpis brata z 31 października. Jeszcze wcześniej zamieściła zdjęcie z dzieciństwa z bratem. "Bliźniaki... podobno mają jedną duszę na pół. Karol Brożek, gdzie jesteś?" - zapytała kobieta.