Poseł PiS Mariusz Gosek opublikował wpis dotyczący żołnierza, który postrzelił Syryjczyka na granicy Polski z Białorusią. Polityk dodał wygenerowaną grafikę, na której widać mężczyznę w mundurze wojskowym, zakutego w kajdanki i doprowadzanego przez policjantów przed sąd. "Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania munduru policyjnego w przekazach" - czytamy w komunikacie policji.

Wpis dotyczył decyzji Prokuratora Generalnego ds. wojskowych, prok. Tomasza Janeczka, który - według relacji Goska - cofnął akt oskarżenia wobec żołnierza. Wpis pojawił się w serwisie X w sobotę, a w niedzielę został usunięty z profilu posła.

Na publikację zareagowała policja. W oficjalnym oświadczeniu funkcjonariusze podkreślili, że wpis miał charakter polityczny i wprowadzał opinię publiczną w błąd:

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania munduru policyjnego w przekazach, których cel jest wyłącznie polityczny, a przyjęta narracja wprowadza opinię publiczną w błąd. Policjanci nie zatrzymywali i nie doprowadzali podejrzanych w tej sprawie" - czytamy w komunikacie policji.

Policja zwróciła uwagę na symboliczne znaczenie munduru:

"Mundur w Rzeczypospolitej Polskiej jest symbolem służby, odpowiedzialności i zaufania społecznego. Konieczna jest wobec niego rzetelność w przekazie".

Funkcjonariusze przypomnieli również o codziennej pracy policjantów i ryzyku, jakie podejmują dla bezpieczeństwa obywateli:

"Każdego dnia tysiące polskich policjantów dbają o bezpieczeństwo Polaków. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda i potrzebna jest pomoc. Solidarnie z innymi służbami oraz z Wojskiem Polskim stoimy na straży bezpieczeństwa naszego kraju. Często narażając własne życie, o czym świadczy 129 tabliczek epitafijnych na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji".

Apel policji po wpisie posła PiS

Funkcjonariusze odnieśli się także do hasła, które w ostatnich latach często powtarzają politycy: "Chcielibyśmy, aby znane hasło 'murem za polskim mundurem' było wyrazem wdzięczności za codzienną służbę, a nie hasłem do politycznych potyczek".