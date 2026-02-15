Poseł PiS Mariusz Gosek opublikował wpis dotyczący żołnierza, który postrzelił Syryjczyka na granicy Polski z Białorusią. Polityk dodał wygenerowaną grafikę, na której widać mężczyznę w mundurze wojskowym, zakutego w kajdanki i doprowadzanego przez policjantów przed sąd. "Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania munduru policyjnego w przekazach" - czytamy w komunikacie policji.

Mariusz Gosek / Anita Walczewska / East News

Wpis dotyczył decyzji Prokuratora Generalnego ds. wojskowych, prok. Tomasza Janeczka, który - według relacji Goska - cofnął akt oskarżenia wobec żołnierza. Wpis pojawił się w serwisie X w sobotę, a w niedzielę został usunięty z profilu posła.

Na publikację zareagowała policja. W oficjalnym oświadczeniu funkcjonariusze podkreślili, że wpis miał charakter polityczny i wprowadzał opinię publiczną w błąd:

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania munduru policyjnego w przekazach, których cel jest wyłącznie polityczny, a przyjęta narracja wprowadza opinię publiczną w błąd. Policjanci nie zatrzymywali i nie doprowadzali podejrzanych w tej sprawie" - czytamy w komunikacie policji.