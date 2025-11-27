Przedstawiciel spadkobierców Johnny’ego Casha, legendy muzyki country, złożył pozew do sądu w Nashville przeciwko firmie Coca-Cola, której zarzucają oni nielegalne wykorzystanie w reklamie głosu muzyka. Adwokat podkreśla, że bezprawne odtwarzanie głosów artystów przy pomocy sztucznej inteligencji to kradzież.
Wniosek wpłynął do sądu we wtorek, 25 listopada 2025 roku.
Pod koniec lipca w stanie Tennessee weszła w życie ustawa "ELVIS", która uważana jest za kamień milowy w dziedzinie regulacji sztucznej inteligencji. ELVIS to akronim od Ensuring Likeness Voice and Image Security, czyli Zapewnienie bezpieczeństwa głosu i wizerunku.
To pierwsza taka inicjatywa prawna w USA, której celem jest m.in. ochrona muzyków przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich głosów za pomocą sztucznej inteligencji i technologii klonowania głosu. Pierwszą dużą sprawą sądową, która jest efektem wprowadzenia ustawy "ELVIS", będzie ta wytoczona przez spadkobierców Johnny’ego Casha firmie Coca-Cola, o czym informuje magazyn "Billboard".
Przekonują oni, że w reklamie nadawanej od sierpnia w trakcie meczów futbolu amerykańskiego ligi NCAA wykorzystany został głos łudząco podobny do głosu legendy muzyki country. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że we wspomnianej reklamie występuje Shawn Baker, znany z występów będących hołdem dla Casha.
Spadkobiercy Casha zaznaczają, że wcześniej udzielili zgody na wykorzystywanie piosenek muzyka w reklamach, jednak przedstawiciele Coca-Coli nie skontaktowali się z nimi w celu uzyskania odpowiedniej licencji.
Kradzież głosu artysty jest przestępstwem. Jest to kradzież jego integralności, tożsamości i człowieczeństwa. Fundusz powierniczy wnosi niniejszą sprawę sądową, aby chronić głos Johnny'ego Casha - i wysłać sygnał, który chroni głosy wszystkich artystów, których muzyka wzbogaca nasze życie - oświadczył prawnik Tim Warnock.
Prawnik domaga się wydania wyroku sądowego nakazującego usunięcie reklam oraz wypłacenie odszkodowania finansowego.
Sprawę skomentował przedstawiciel Shawna Bakera, który nie jest stroną w pozwie. Byliśmy zachwyceni propozycją zaśpiewania w reklamie. Baker od ponad dwóch dekad występuje ze swoją trasą koncertową, mającą formę hołdu dla Johnny’ego Casha. Dzięki niej dzieli się swoją miłością do tego artysty z wieloma starymi i nowymi fanami Casha - oświadczył Joey Waterman.