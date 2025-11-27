Przedstawiciel spadkobierców Johnny’ego Casha, legendy muzyki country, złożył pozew do sądu w Nashville przeciwko firmie Coca-Cola, której zarzucają oni nielegalne wykorzystanie w reklamie głosu muzyka. Adwokat podkreśla, że bezprawne odtwarzanie głosów artystów przy pomocy sztucznej inteligencji to kradzież.

Spadkobiercy Johny'ego Cash'a pozwali firmę Coca-Cola (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Wniosek wpłynął do sądu we wtorek, 25 listopada 2025 roku.

Pierwsza taka inicjatywa prawna w USA

Pod koniec lipca w stanie Tennessee weszła w życie ustawa "ELVIS", która uważana jest za kamień milowy w dziedzinie regulacji sztucznej inteligencji. ELVIS to akronim od Ensuring Likeness Voice and Image Security, czyli Zapewnienie bezpieczeństwa głosu i wizerunku.

To pierwsza taka inicjatywa prawna w USA, której celem jest m.in. ochrona muzyków przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich głosów za pomocą sztucznej inteligencji i technologii klonowania głosu. Pierwszą dużą sprawą sądową, która jest efektem wprowadzenia ustawy "ELVIS", będzie ta wytoczona przez spadkobierców Johnny’ego Casha firmie Coca-Cola, o czym informuje magazyn "Billboard".

Poszło o użycie głosu muzyka w reklamie

Przekonują oni, że w reklamie nadawanej od sierpnia w trakcie meczów futbolu amerykańskiego ligi NCAA wykorzystany został głos łudząco podobny do głosu legendy muzyki country. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że we wspomnianej reklamie występuje Shawn Baker, znany z występów będących hołdem dla Casha.

Spadkobiercy Casha zaznaczają, że wcześniej udzielili zgody na wykorzystywanie piosenek muzyka w reklamach, jednak przedstawiciele Coca-Coli nie skontaktowali się z nimi w celu uzyskania odpowiedniej licencji.

Kradzież głosu artysty jest przestępstwem. Jest to kradzież jego integralności, tożsamości i człowieczeństwa. Fundusz powierniczy wnosi niniejszą sprawę sądową, aby chronić głos Johnny'ego Casha - i wysłać sygnał, który chroni głosy wszystkich artystów, których muzyka wzbogaca nasze życie - oświadczył prawnik Tim Warnock.

Adwokat chce, by firma usunęła reklamę

Prawnik domaga się wydania wyroku sądowego nakazującego usunięcie reklam oraz wypłacenie odszkodowania finansowego.

Sprawę skomentował przedstawiciel Shawna Bakera, który nie jest stroną w pozwie. Byliśmy zachwyceni propozycją zaśpiewania w reklamie. Baker od ponad dwóch dekad występuje ze swoją trasą koncertową, mającą formę hołdu dla Johnny’ego Casha. Dzięki niej dzieli się swoją miłością do tego artysty z wieloma starymi i nowymi fanami Casha - oświadczył Joey Waterman.