Porto prowadzi w tabeli ligi portugalskiej z dorobkiem 59 punktów. Popularne "Smoki" mają siedem punktów przewagi nad Sportingiem Lizbona, który zagra swój mecz późnym wieczorem. Trzecia jest Benfica Lizbona - jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach. Podopieczni słynnego szkoleniowca Jose Mourinho jak dotąd zanotowali aż siedem remisów.

Fani FC Porto liczą na zdobycie przez piłkarzy tej drużyny mistrzostwa Portugalii. Ostatni raz tryumfowali w krajowych rozgrywkach w 2022 roku.