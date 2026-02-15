Obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek na ustach portugalskich kibiców. Jeden z trzech Polaków grających w FC Porto piłkarzy został bohaterem ligowego starcia z CD National, strzelając bramkę, która dała drużynie z Porto komplet punktów. Było to premierowe trafienie Polaka w lidze portugalskiej, do której przyszedł latem z angielskiego Southampton.

Poza Bednarkiem, od pierwszej minuty wyjazdowego meczu z CD National w składzie FC Porto pojawił się Oscar Pietuszewski, którego Portugalczycy ściągnęli w przerwie zimowej trwającego sezonu z Jagielloni Białystok za  10 milionów euro. Z powodu kontuzji nie zagrał natomiast trzeci z Polaków w kadrze Porto - Jakub Kiwior. 

Bednarek bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 60. minucie meczu, pokonując bramkarza rywali uderzeniem głową. Chwilę wcześniej plac gry opuścił wspomniany Pietuszewski. 

Porto prowadzi w tabeli ligi portugalskiej z dorobkiem 59 punktów. Popularne "Smoki" mają siedem punktów przewagi nad Sportingiem Lizbona, który zagra swój mecz późnym wieczorem. Trzecia jest Benfica Lizbona - jedyna niepokonana drużyna w rozgrywkach. Podopieczni słynnego szkoleniowca Jose Mourinho jak dotąd zanotowali aż siedem remisów.

Fani FC Porto liczą na zdobycie przez piłkarzy tej drużyny mistrzostwa Portugalii. Ostatni raz tryumfowali w krajowych rozgrywkach w 2022 roku.  

