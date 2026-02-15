Obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek na ustach portugalskich kibiców. Jeden z trzech Polaków grających w FC Porto piłkarzy został bohaterem ligowego starcia z CD National, strzelając bramkę, która dała drużynie z Porto komplet punktów. Było to premierowe trafienie Polaka w lidze portugalskiej, do której przyszedł latem z angielskiego Southampton.
Poza Bednarkiem, od pierwszej minuty wyjazdowego meczu z CD National w składzie FC Porto pojawił się Oscar Pietuszewski, którego Portugalczycy ściągnęli w przerwie zimowej trwającego sezonu z Jagielloni Białystok za 10 milionów euro. Z powodu kontuzji nie zagrał natomiast trzeci z Polaków w kadrze Porto - Jakub Kiwior.
Bednarek bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 60. minucie meczu, pokonując bramkarza rywali uderzeniem głową. Chwilę wcześniej plac gry opuścił wspomniany Pietuszewski.