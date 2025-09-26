Platforma Spotify podjęła zdecydowaną walkę z muzycznym spamem. Usunięto aż 75 milionów utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które podszywały się pod znanych artystów. Serwis wprowadza nowe zasady i narzędzia, by chronić autentycznych twórców oraz słuchaczy przed oszustwami i nadużyciami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Masowa czystka muzyki wygenerowanej przez AI

Spotify, jedna z największych platform streamingowych na świecie, poinformowała o usunięciu aż 75 milionów utworów, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Część z nich była publikowana przez fałszywych twórców podszywających się pod znanych artystów. To odpowiedź na rosnący problem muzycznego spamu oraz prób manipulowania systemem rekomendacji.

Platforma zapowiedziała poprawę systemów weryfikacji autorstwa muzyki umieszczanej w serwisie. Jak podkreślili przedstawiciele Spotify: Tempo postępów w dziedzinie generatywnej technologii sztucznej inteligencji wydaje się szybkie, a czasami niepokojące - zwłaszcza dla twórców. Firma podkreśla, że chociaż w najlepszym przypadku AI daje artystom nowe możliwości, to jednak często prowadzi do nadużyć i szkodzi autentycznym muzykom.

Transparentność i bezpieczeństwo: Spotify wzmacnia system filtrów

Najważniejszym zadaniem jest chronienie artystów i producentów przed najgorszymi działaniami sztucznej inteligencji - zapewnił serwis muzyczny. W tym celu platforma wdraża narzędzia utrudniające masowe publikowanie utworów, klonowanie głosów oraz podszywanie się pod innych twórców. Utwory powstałe w wyniku takich działań będą oznaczane i nie trafią do algorytmu polecania.

Serwis zachęca również artystów do informowania słuchaczy o tym, czy i jak wykorzystywana była sztuczna inteligencja przy tworzeniu ich utworów. Nowe filtry mają także blokować próby manipulowania systemem rekomendacji poprzez masowe dodawanie duplikatów czy nieuczciwe praktyki SEO.

AI w muzyce: fałszywy zespół The Velvet Sundown podbił rankingi

W ostatnich miesiącach nagłośniono przypadki, gdy na Spotify pojawiały się albumy zespołów, które w rzeczywistości nie istniały, a ich muzyka była w całości stworzona przez AI. Taki los spotkał grupę The Velvet Sundown, której piosenki wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdobyły ponad milion odsłon, zanim sprawa wyszła na jaw.

Mimo wielu kontrowersji Spotify nie rezygnuje całkowicie z wykorzystania narzędzi AI. W lutym platforma zaakceptowała audiobooki "czytane" przez sztuczną inteligencję, dzięki partnerskiej umowie z firmą ElevenLabs.