Gwiazda muzyki pop Rihanna urodziła trzecie dziecko. Piosenkarka z Barbadosu opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z nowonarodzoną córeczką.

Rihanna ogłosiła trzecią ciążę w trakcie MET Gali / JOHN ANGELILLO / East News

Rihanna ujawniła, że jest w trzeciej ciąży w trakcie MET Gali. Tak dobrała swoją stylizację, by dwuczęściowy zestaw Miu Miu eksponował ciążowy brzuszek. Tym samym dała światu znać, że z raperem A$AP Rockym spodziewają się trzeciego dziecka.

Wczoraj piosenkarka podzieliła się z fanami informacją o narodzinach córki. Dziewczynka urodziła się 13 września. Otrzymała imię bardzo podobne do scenicznego imienia ojca - Rocki.

Na pierwszym zdjęciu widać jak Rihanna tuli córeczkę, na drugim można zobaczyć małe, różowe rękawiczki bokserskie. Post z małą Rocki zebrał już prawie 8 mln polubień.

Rocki Irish Mayers jest trzecim dzieckiem Rihanny i A$AP Rocky’iego. Para wcześniej doczekała się dwóch synów - 2-letniego RZA i rocznego Riota.

Więcej powodów do świętowania

Kilka tygodni temu, urodzona na Barbadosie celebrytka, której prawdziwe nazwisko to Robyn Fenty miała inne powody do świętowania - zauważa BBC. Piosenkarka świętowała 20 lat od wydania swojego pierwszego albumu. Wiadomość spotkała się z gratulacjami, ale także z żądaniami dotyczącymi jej kolejnego projektu. Od premiery jej ostatniego albumu, Anti, minęła niecała dekada. W tym czasie Rihanna skupiła się na rozwoju własnych marek - odnoszącej sukcesy linii kosmetyków Fenty Beauty oraz firmy bieliźnianej Savage X Fenty. Według magazynu "Forbes", majątek 37-letniej gwiazdy przekracza obecnie miliard dolarów.

Spektakularne ogłoszenia ciąż

Rihanna znana jest z tego, że ważne momenty osobiste ogłasza w spektakularny sposób. W 2023 roku podczas występu w przerwie Super Bowl ujawniła, że spodziewa się drugiego dziecka, prezentując się w czerwonym body na scenie przed milionami widzów.

To nie jedyne wydarzenie z udziałem pary, które w tym roku przyciągnęło uwagę mediów. W lutym partner Rihanny, raper A$AP Rocky, został uniewinniony od zarzutu oddania strzału do byłego przyjaciela. Na sali sądowej pojawiła się także sama artystka, która przyszła wspierać partnera wraz z dwójką ich synów.