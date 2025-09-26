Amazon zapłaci 2,5 miliarda dolarów kary i zwróci pieniądze milionom użytkowników Prime. To efekt ugody z Federalną Komisją ds. Handlu, która zarzuciła firmie wprowadzanie klientów w błąd przy rejestracji i anulowaniu subskrypcji. Rekordowa liczba osób otrzyma rekompensatę, a Amazon wprowadzi szereg zmian w swoim serwisie.

Amazon ma zwrócić klientom łącznie 2,5 mld dolarów / Shutterstock

Rekordowa ugoda i zwrot pieniędzy dla klientów

Choć ugoda stanowi znaczącą wygraną dla Federalnej Komisji ds. Handlu (FTC)i klientów, dla Amazona jest stosunkowo bezbolesna: firma generuje ok. 2,5 mld dolarów sprzedaży co 33 godziny - podkreśliła agencja.

Klienci, którzy zarejestrowali się w Prime między 23 czerwca 2019 r. a 23 czerwca 2025 r. za pośrednictwem określonych ofert automatycznie otrzymają po 51 dolarów. O wypłatę będą również mogły ubiegać się osoby, które w tym czasie próbowały bezskutecznie anulować subskrypcję.

W ramach ugody Amazon zgodził też się na stworzenie "jasnego i widocznego" przycisku, który umożliwi klientom rezygnację z subskrypcji Prime i ułatwi jej anulowanie. Amazon zobowiązał się również do wyraźniejszego ujawniania warunków subskrypcji podczas rejestracji oraz do opłacania niezależnego inspektora monitorującego ich przestrzeganie.

Amazon unika procesu

Dzięki zawarciu ugody Amazon uniknie publicznego prezentowania zeznań wskazujących, iż jego dyrekcja wiedziała, że oferty mogą zdezorientować klientów, mających problem z rezygnacją z zakupu czy anulowaniem subskrypcji. Jak twierdzi FTC, firma pozyskiwała klientów, oferując bezpłatne okresy próbne, ale nie informowała ich jasno, że skorzystanie z tej oferty będzie równoważne z zapisaniem ich do usługi Prime, wymagającej comiesięcznych opłat abonamentowych.

FTC twierdziła również w pozwie, że osoba chcąca anulować usługę, musiała przebić się przez labirynt wymagający przejścia czterech strona, sześciu kliknięć i wyboru spośród 15 opcji.

FTC ogłasza "rekordowe, monumentalne zwycięstwo"

Przewodniczący FTC Andrew Ferguson nazwał ugodę "rekordowym, monumentalnym zwycięstwem dla milionów Amerykanów, mającym dość oszukańczych subskrypcji, których anulowanie wydaje się niemożliwe". Natomiast była przewodnicząca Komisji Lina Khan, za której czasów został złożony pozew, oceniła we wpisie w serwisie X, że ugoda jest "kroplą w morzu dla Amazona i niewątpliwie przyniosła wielką ulgą kadrze kierowniczej, która świadomie szkodziła swoim klientom".