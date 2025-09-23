Już 2 października rozpocznie się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. W związku z tym wokół Filharmonii Narodowej wstrzymane zostaną najbardziej uciążliwe prace remontowe, aby zapewnić uczestnikom i publiczności idealne warunki do słuchania muzyki.

/ Shutterstock

Warszawscy drogowcy wstrzymają prace przy Filharmonii Narodowej na czas koncertów Konkursu Chopinowskiego. Poprosili o to sami artyści - poinformował reporter RMF FM Michał Krasoń. W rejonie ulic Złotej, Zgoda, Sienkiewicza i Jasnej trwa obecnie przebudowa w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.

Drogowcy ustępują przed muzyką

Dlaczego remonty przeszkadzają artystom? Chodzi oczywiście o hałas. W okolicy Filharmonii jest dużo remontów. Pracują tam koparki, młoty pneumatyczne i jeżdżą ciężkie ciężarówki. Prace remontowe mogą być słyszane na sali koncertowej. Jednak na czas trwania przesłuchań konkursowych, drogowcy zobowiązali się nie prowadzić hałaśliwych prac.

Jak powiedział mi Aleksander Laskowski z Instytutu Fryderyka Chopina, w czasie takiego wydarzenia jak Konkurs Chopinowski cisza jest absolutnie konieczna - zaznaczył nasz reporter.

Jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich, wykonawca został zobligowany do ustawienia pełnego ogrodzenia, uzupełnienia nawierzchni chodników i jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie Filharmonii jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań. Wszystko po to, by zminimalizować hałas i drgania w trakcie konkursu.

Cisza na wagę złota

Podczas Konkursu Chopinowskiego panują wyjątkowo rygorystyczne zasady dotyczące zachowania ciszy. W trakcie przesłuchań nie wolno nawet szeptać czy chrząkać, by nie rozpraszać artystów. To szczególnie ważne, gdy w okolicy trwają intensywne prace budowlane. Organizatorzy i drogowcy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, by konkurs przebiegał w idealnych warunkach akustycznych.

Mimo starań o zapewnienie spokoju podczas konkursu, okolice Filharmonii Narodowej wciąż są placem budowy. Oprócz przebudowy ulic, do połowy października nie będą kursować tramwaje na Marszałkowskiej. Filharmonia apeluje do gości o zaplanowanie drogi na koncerty z odpowiednim wyprzedzeniem i dodatkowym zapasem czasu.

Prestiżowe wydarzenie z udziałem światowej czołówki

Tegoroczna, XIX edycja Konkursu Chopinowskiego potrwa do 23 października. Do Warszawy przyjedzie 85 pianistów z 20 krajów, w tym aż 29 z Chin, 13 z Polski i 13 z Japonii. Polskę reprezentować będą m.in. Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek, Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Remont w kwartale ulic wokół Filharmonii Narodowej rozpoczął się latem 2024 roku i potrwa do 2026 roku. Mimo utrudnień, organizatorzy i władze miasta zapewniają, że prestiżowy konkurs odbędzie się w godnych warunkach, a muzyka Chopina zabrzmi bez zakłóceń.