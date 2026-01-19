Roger Allers, współreżyser "Króla Lwa" z 1994 r., zmarł w wieku 76 lat. Odszedł nagle po krótkiej chorobie.

Roger Allers, współreżyser „Króla Lwa” z 1994 r., zmarł w wieku 76 lat / Shutterstock

Roger Allers, współreżyser "Króla Lwa", zmarł w wieku 76 lat po krótkiej chorobie.

Był cenionym twórcą, którego filmy na stałe wpisały się do historii animacji.

Współpracownicy i przedstawiciele Disneya podkreślają jego talent, skromność i ogromny wkład w rozwój kina animowanego.

Roger Allers nie żyje

Roger Allers był jednym z najważniejszych twórców w historii animacji. Jego filmy na stałe weszły do popkultury. Był też jedną z kluczowych osób dla renesansu wytwórni Disneya w latach 90. Odszedł w wieku 76 lat. Zmarł w swoim domu w Santa Monica, po krótkiej chorobie.

Jego największym sukcesem był "Król Lew" z 1994 r. Wyreżyserował go wspólnie z Robem Minkoffem. Produkcja na stałe zapisała się na kartach historii kina. Film zarobił blisko miliard dolarów i do dziś pozostaje jedną z najbardziej dochodowych produkcji w historii filmów animowanych.

Wspomnienia reżysera

"Roger Allers był kreatywnym wizjonerem, którego wkład w Disneya będzie żył przez pokolenia" - wspominał prezes The Walt Disney Company, Bob Iger. Jak dodał we wpisie na Instagramie, reżyser doskonale rozumiał siłę opowieści, emocji i muzyki.

Z kolei producent "Króla Lwa", Don Hahn, napisał w hołdzie Allersowi, że twórca ten "przypominał nam, jak wiele cudów kryje się w opowiadaniu historii" oraz że "żyje dalej w swoich filmach i w sercach tych, którzy mieli szczęście z nim pracować" - podał "The Hollywood Reporter".

Dave Bossert, wieloletni współpracownik zmarłego animatora, zauważył, że mimo ogromnego sukcesu "Króla Lwa", Allersowi "nigdy nie uderzyła do głowy woda sodowa" i był "jednym z najżyczliwszych ludzi, jakich można było spotkać" - podała stacja ABC.

Dorobek Allersa

Allers pracował jako artysta koncepcyjny i scenarzysta przy produkcjach takich jak "Mała Syrenka", "Piękna i Bestia", "Aladyn", "Oliver i spółka" czy "Bernard i Bianca w krainie kangurów" - zanim jeszcze zrealizował "Króla Lwa".

Był też współtwórcą "Tronu" z 1982 roku - jednego z pierwszych filmów pełnometrażowych, które na szeroką skalę wykorzystywały grafikę komputerową.

Roger Allers był nominowany do Oscara oraz nagrody Tony, m.in. za adaptację "Króla Lwa" na potrzeby broadwayowskiego musicalu. Reżyserował również takie filmy jak "Sezon na misia" oraz animację "Prorok", opartą na słynnym dziele Khalila Gibrana.