Nie żyje Adam Chełstowski, ceniony fotoreporter, który przez dekady dokumentował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce. "Umarł fantastyczny człowiek" - napisał w pożegnalnym wpisie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Adam Chełstowski nie żyje. Przez lata relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w kraju, a także dokumentował życie artystyczne i sportowe. Wielu jego fotografii nie sposób nie kojarzyć, choć często nazwisko autora pozostawało w cieniu. Przez 25 lat związany był z agencją fotograficzną FORUM.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty napisał, że Chełstowski był nie tylko dobrym fotografem, ale i fantastycznym człowiekiem. "Umarł Adam Chełstowski. Fotoreporter sejmowy. Fantastyczny człowiek. Kumpel. Żegnaj" - napisał na portalu X.