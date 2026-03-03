Nie żyje Adam Chełstowski, ceniony fotoreporter, który przez dekady dokumentował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce. "Umarł fantastyczny człowiek" - napisał w pożegnalnym wpisie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Adam Chełstowski nie żyje

Adam Chełstowski nie żyje. Przez lata relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w kraju, a także dokumentował życie artystyczne i sportowe. Wielu jego fotografii nie sposób nie kojarzyć, choć często nazwisko autora pozostawało w cieniu. Przez 25 lat związany był z agencją fotograficzną FORUM.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty napisał, że Chełstowski był nie tylko dobrym fotografem, ale i fantastycznym człowiekiem. "Umarł Adam Chełstowski. Fotoreporter sejmowy. Fantastyczny człowiek. Kumpel. Żegnaj" - napisał na portalu X.

Jacek Słomion z Fundacji Kaszuby poinformował, że fotoreporter zmarł nagle w poniedziałek wieczorem.

"Adam miał ten niezwykły dar - często dostrzegał to, czego inni nie widzieli, i potrafił uchwycić to na zdjęciach" - napisał Słomion. "Przez lata pracował dla agencji FORUM Polska Agencja Fotografów. Wszyscy zapewne zetknęliśmy się z jego fotografiami - czy to w gazetach, czy w internecie. (...) Pozostanie mi po nim kilka zdjęć, które sam mu zrobiłem. Był świetnym kolegą i partnerem do rozmów, nie tylko o fotografii. Mieliśmy się widzieć w Sejmie, 13 marca... Adamie, do zobaczenia kiedyś".

Adam Chełstowski nie żyje. "Stworzył setki legendarnych politycznych zdjęć"

Adama Chełstowskiego żegna także fotoreporter Jakub Szymczuk, podkreślając, że był to "skromny i wybitny fotoreporter".

"Jak to z fotoreporterami często bywa - wydaje się wam, że go nie znacie. Wydaje się jedynie. Stworzył setki legendarnych politycznych zdjęć, które codziennie oglądaliście. Tak to już bywa w tym fachu, niewielu czyta podpisy pod zdjęciami. Jego spojrzenie jest spojrzeniem na współczesną historię Polski" - podkreślił.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał: "Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń... Dyskretny - był tam, gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska. Życzliwy, nienachalny... dobry człowiek. Nie chce się wierzyć".

Adam Chełstowski regularnie publikował swoje zdjęcia w internecie. Ostatni wpis zamieścił w poniedziałek przed południem.

W ubiegły czwartek relacjonował obecność prezydenta Karola Nawrockiego w Sejmie podczas wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosław Sikorski.