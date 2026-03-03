Jacek Słomion z Fundacji Kaszuby poinformował, że fotoreporter zmarł nagle w poniedziałek wieczorem.

"Adam miał ten niezwykły dar - często dostrzegał to, czego inni nie widzieli, i potrafił uchwycić to na zdjęciach" - napisał Słomion. "Przez lata pracował dla agencji FORUM Polska Agencja Fotografów. Wszyscy zapewne zetknęliśmy się z jego fotografiami - czy to w gazetach, czy w internecie. (...) Pozostanie mi po nim kilka zdjęć, które sam mu zrobiłem. Był świetnym kolegą i partnerem do rozmów, nie tylko o fotografii. Mieliśmy się widzieć w Sejmie, 13 marca... Adamie, do zobaczenia kiedyś".

Adam Chełstowski nie żyje. "Stworzył setki legendarnych politycznych zdjęć"

Adama Chełstowskiego żegna także fotoreporter Jakub Szymczuk, podkreślając, że był to "skromny i wybitny fotoreporter".

"Jak to z fotoreporterami często bywa - wydaje się wam, że go nie znacie. Wydaje się jedynie. Stworzył setki legendarnych politycznych zdjęć, które codziennie oglądaliście. Tak to już bywa w tym fachu, niewielu czyta podpisy pod zdjęciami. Jego spojrzenie jest spojrzeniem na współczesną historię Polski" - podkreślił.