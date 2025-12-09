Zofia Ołdak, reżyserka, animatorka i operatorka filmowa, nie żyje. "W wieku 95 lat zmarła autorka kilkudziesięciu filmów animowanych, m. in. serii filmów o Plastusiu i Piesku w kratkę. Za swoją twórczość została nagrodzona m. in. Nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich (...)" - poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

/ Shutterstock

Zmarła ikona filmu polskiego - Zofia Ołdak

Nie żyje Zofia Ołdak. Urodzona w 1930 roku reżyserka i operatorka filmowa była absolwentką Wydziału Operatorskiego PWSFiT w Łodzi. Jak przypomina Ninateka, artystka zrealizowała ok. 40 filmów krótkometrażowych: animowanych, fabularnych dla dzieci i dla dorosłych oraz dokumentalnych, m.in. kultowy serial animowany "Plastusiowy pamiętnik", który miał premierę w 1980 roku i składał się z 8 odcinków.

Zofia Ołdak w 2012 roku przy rzeźbie Plastusia, głównego bohatera filmu "Plastusiowy Pamiętnik" z 1980 roku / Grzegorz Michałowski / PAP

"W wieku 95 zmarła Zofia Ołdak, autorka kilkudziesięciu filmów animowanych, m. in. serii filmów o Plastusiu i Piesku w kratkę. Za swoją twórczość została nagrodzona m. in. Nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich i "Platynowymi Koziołkami" na festiwalu "Ale Kino!" w Poznaniu" - podało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Pogrzeb Zofii Ołdak. Kiedy się odbędzie?

Jak poinformowało również SFP, pogrzeb reżyserki rozpocznie się 12 grudnia o godzinie 10.00 przy bramie głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach.