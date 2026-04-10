"Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie" – napisał premier na X.

W swoim wpisie na portalu X Tusk nawiązał do słów Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku, kiedy to lider PiS wyraził nadzieję, że w Warszawie uda się powtórzyć polityczny sukces Viktora Orbana z Budapesztu.

"Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie" - napisał Tusk, sugerując, że to właśnie na Węgrzech może dojść do zmiany władzy na wzór tej, która miała miejsce w Polsce.