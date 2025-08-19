Zaskakujące informacje płyną zza oceanu. Agencja AP poinformowała, że Jasveen Sangha, dilerka narkotyków znana jako "królowa ketaminy", przyzna się do winy w toczącej się przeciw niej sprawie związanej ze śmiercią Matthew Perry’ego, gwiazdy serialu "Przyjaciele".

Matthew Perry na zdjęciu z 2017 r. / Erik Pendzich/REX/Shutterstock / East News

Jasveen Sangha jest oskarżona o to, że sprzedała Matthew Perry'emu narkotyk, który doprowadził do jego śmierci z powodu przedawkowania. Kobieta dotychczas utrzymywała, że jest niewinna, teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną i przyzna się do zarzutów, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.

"Królowa ketaminy" jest obywatelką Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zasłynęła jako dilerka celebrytów i bardzo zamożnych klientów. Grozi jej do 45 lat więzienia, mimo iż w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ketaminą i metamfetaminą.

W październiku 2024 roku dr Mark Chavez, lekarz oskarżony w tej sprawie, również zawarł ugodę z prokuraturą; tak samo postąpił 16 czerwca inny lekarz, dr Salvador Plasencia. Według prokuratury oskarżeni lekarze zastanawiali się w rozmowach między sobą "ile ten dureń (Matthew Perry - przyp. red.) zapłaci" za narkotyk, sprzedając mu kosztującą 12 dolarów fiolkę za 2 tys. dolarów.

Matthew Perry borykał się z uzależnieniem

Matthew Perry borykał się przez wiele lat z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, a wielokrotne próby podejmowania leczenia odwykowego nie przyniosły skutku. Aktor przyjmował podawaną dożylnie ketaminę, od której się uzależnił, lecząc się na depresję, lecz kiedy jego lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisywanej mu dawki, zwrócił się do lekarza znanego z przepisywania dowolnych ilości narkotyku oraz "królowej ketaminy". Jasveen Sangha miała sprzedać aktorowi dawkę, która ostatecznie go zabiła.

Jak pisze agencja Associated Press, dzięki roli w serialu "Przyjaciele", aktor stał się jednym z najpopularniejszych gwiazdorów swego pokolenia; zagrał też w wielu innych filmach, między innymi, wraz z Bruce'em Willisem, w komediach z cyklu "Jak ugryźć 10 milionów".

Został znaleziony w basenie swojego domu w Kalifornii w październiku 2023 roku. Jako przyczynę śmierci podano skutki przedawkowania ketaminy i utonięcie.