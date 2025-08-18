Mateusz Damięcki dołączył do plejady gwiazd, która pracuje przy kinowej adaptacji "Lalki". Twórcy superprodukcji ogłosili, że sportretuje on Kazimierza Starskiego.

Mateusz Damięcki / Wojciech Olkusnik/ / East News

Starski? Może i bezczelny, próżny, pewny siebie i interesowny... ale za to najprzystojniejszy ze wszystkich! I jak tu się w nim nie zakochać? - mówi o swoim bohaterze Mateusz Damięcki, cytowany na instagramowym profilu filmu "Lalka".

W jego interpretacji Starski ma być postacią pełną uroku, sprytu i niejednoznacznych intencji.

Kuzyn Izabeli Łęckiej

Kazimierz Starski to kuzyn Izabeli Łęckiej, który został przedstawiony w powieści Bolesława Prusa jako zepsuty arystokrata. Prowadzi beztroskie życie, skupione na luksusie i romansach. Szuka bogatej żony, która pozwoliłaby mu spłacić długi i zapewniła dostatek.

Zdjęcia do kinowej ekranizacji "Lalki" wystartowały 22 lipca. Film reżyseruje Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"), a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr ("Boże Ciało", "Wesele", "Wołyń"). Producentem jest Gigant Films.

Wokulskiego zagra Marcin Dorobiński, Kamila Urzędowska - Łęcką, a Marek Kondrat - Rzeckiego.

Wśród odtwórców ról drugoplanowych w tej adaptacji "Lalki", poza Mateuszem Damięckim, znaleźli się Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Maja Komorowska i Karolina Gruszka.

W sierpniu ekipę "Lalki" można spotkać w pobliżu Placu Zamkowego w Warszawie. Filmowcy będę realizować zdjęcia także w Łazienkach Królewskich, Alei Róż i na praskim brzegu Wisły.