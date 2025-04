W sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, oczy świata zwrócą się ku Watykanowi, gdzie odbędzie się uroczysty pogrzeb papieża Franciszka. Oczekuje się, że w ceremonii weźmie udział nawet ćwierć miliona osób, a miliony będą śledzić wydarzenie za pośrednictwem mediów. W Polsce transmisję zapowiedziały główne stacje telewizyjne. Dostępne będą również relacje internetowe.

/ PAP/DPA

Gdzie i o której oglądać uroczystości?

Pogrzeb papieża Franciszka rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu polskiego, na placu św. Piotra w Watykanie. Transmisję na żywo przeprowadzą takie stacje jak:

TVP1,

TVP Info,

TVN24 i

Polsat News.

Dla tych, którzy preferują śledzenie wydarzeń online, ceremonia będzie dostępna na kanale Vatican News na YouTube. W Watykanie są również wysłannicy RMF FM, którzy będą relacjonować ceremonię pogrzebową dla naszych słuchaczy.

Ostatnie pożegnanie

Wierni zgromadzeni w Watykanie będą mieli możliwość oddania hołdu papieżowi Franciszkowi do godziny 19:00 w piątek, przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych. O godzinie 20:00 odbędzie się obrzęd zamknięcia trumny, którym pokieruje kamerling kardynał Kevin Farrell. W ceremonii wezmą udział najważniejsze postaci z życia kościelnego, w tym dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re oraz liczni kardynałowie i duchowni.

Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka?

Centralnym punktem sobotnich uroczystości będzie msza żałobna, której przewodniczyć będzie kard. Giovanni Battista Re. Chociaż szczegóły dotyczące trasy konduktu pogrzebowego nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że papież Franciszek zostanie pochowany zgodnie z jego wolą w bazylice Matki Bożej Większej.

Światowe media w Watykanie

Na pogrzeb papieża Franciszka akredytowano już około 2 tysiące dziennikarzy z całego świata, którzy dołączą do około 500 wysłanników mediów na stałe akredytowanych w Watykanie. Z uwagi na ogromne zainteresowanie, watykańskie biuro prasowe, mimo niedawnej modernizacji, musiało udostępnić dodatkowe pomieszczenia dla mediów.

Śmierć papieża Franciszka

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku o 7:35 rano. Miał 88 lat. Jezuita był głową Kościoła Katolickiego od 13 marca 2013 roku. Wybrano go podczas drugiego konklawe po abdykacji Benedykta XVI.

W ostatnich latach zdrowie papieża Franciszka stało się przedmiotem nieustającej troski wiernych na całym świecie. Pierwsze alarmujące sygnały dotyczące pogorszenia się jego stanu zdrowia pojawiły się już 29 marca 2023 roku. Tego dnia, z powodu problemów z oddychaniem, papież został przewieziony do renomowanej kliniki Gemelli w Rzymie. Przypuszczenia o zapaleniu płuc czy schorzeniach kardiologicznych szybko zostały jednak rozwiane przez lekarzy, co przyniosło chwilową ulgę zarówno Franciszkowi, jak i jego wiernym. Watykan, zawsze ostrożny w komunikatach dotyczących zdrowia swojego przywódcy, już dzień później przekazał, że stan zdrowia papieża uległ poprawie. Podano, że Franciszek czuje się lepiej i nawet znajduje siłę, by się modlić.

Niestety, zdrowie 86-letniego wówczas papieża nie było już takie samo. Na przełomie listopada i grudnia 2023 roku Franciszek zmagał się z zapaleniem dróg oddechowych. Chociaż sytuacja wydawała się być pod kontrolą, to jednak każde kolejne pogorszenie stanu zdrowia budziło coraz większe zaniepokojenie.

Prawdziwym testem dla sił papieża okazał się 14 lutego 2025 roku. Tego dnia, z powodu poważnych problemów zdrowotnych, został ponownie przewieziony do kliniki Gemelli. Diagnoza była niepokojąca: zapalenie płuc połączone z lekką niewydolnością nerek. Sytuacja wymagała nie tylko intensywnej opieki medycznej, ale też przeprowadzenia transfuzji krwi. Watykan, zgodnie z przyjętą praktyką, informował o stanie zdrowia papieża, określając go tym razem jako krytyczny. Papież został jednak wypisany ze szpitala i dochodził do zdrowia w Watykanie.

W niedzielę wielkanocną, 20 kwietnia, papież udzielił wiernym błogosławieństwa Urbi et Orbi. W poniedziałek wielkanocny niespodziewanie z Watykanu doatarła tragiczna wiadomość. Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku. Miał 88 lat.