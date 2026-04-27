THE BEST OFF to nowa sekcja festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie, poświęcona filmom, które wchodzą pod skórę, szukają prawdy o człowieku i długo nie pozwalają o sobie zapomnieć. Pierwszym zaproszonym do niej twórcą jest Wojciech Smarzowski, a z festiwalową publicznością spotkał się również aktor Marcin Dorociński, który zagrał w "Drogówce", "Pod mocnym aniołem", ale przede wszystkim w "Róży". "Wojtek jest bardzo prawdziwy, ma olbrzymią wyobraźnię, a jego kino jest do bólu szczere" - mówi w RMF FM Marcin Dorociński. Aktor opowiedział nam też o ważnych dla niego spotkaniach z widzami, o swoim muzycznym projekcie na podstawie tekstów Witkacego i o planowanym filmie "Jak być kochanym?" o Zbyszku Cybulskim.

Marcin Dorociński podczas trwającego w Krakowie festiwalu Mastercard Off Camera

W weekend po pokazie wstrząsającego filmu "Róża" z 2011 roku aktor i reżyser uczestniczyli w spotkaniu z krakowską publicznością w Auli ASP.

Spotkania z publicznością są bardzo ważne i trzeba je szanować - mówi w RMF FM Marcin Dorociński. Dostajemy wtedy energię zwrotną tego, co zrobiliśmy w filmie. (...) Każdy, kto ogląda ten film jako widz, ma prawo do swojej opinii. Czasami te opinie nas bolą, czasami mogą nam się wydawać niesprawiedliwe, ale w większości te opinie są szczere. Wtedy widzisz w oczach drugiego człowieka, że zagrałeś więcej, niż ci się wydawało - dodaje Marcin Dorociński.

Marcin Dorociński opowiedział też w RMF FM o swoim nowym muzycznym projekcie. Chodzi o "Kompozycje Astronomiczne". Inspiracją do stworzenia tego widowiska stały się wizjonerskie, filozoficzne i aktualne teksty Witkacego. Projekt łączy autorską muzykę Mazolewskiego i ekspresyjne interpretacje Dorocińskiego w formę koncertu, performansu i spektaklu w jednym.

To nie jest bryk o Witkacym, to nie jest lekcja o Witkacym, to raczej my. (...) Ten koncert za każdym razem jest inny - mówi aktor. A ta muzyka daje mi ciarki - dodaje.

Od kilku lat Marcin Dorociński i Ania Świątek, która napisała scenariusz, pracują nad filmem o Zbyszku Cybulskim. Wielkiej postaci w historii polskiego kina, aktorze, który zmarł tragicznie w wieku 40 lat. Grał postacie młodych buntowników w filmach "Pociąg" czy "Niewinni czarodzieje". Stworzył ikoniczną rolę w filmie "Popiół i diament", grał też w "Jak być kochaną" czy w filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie".

Wydawało się, że miał wszystko, a jednocześnie był gdzieś tam nieszczęśliwy. Nie wszyscy wiedzą, że pod koniec swojego życia doszło do jego spotkania z Marleną Dietrich, której on był olbrzymim fanem. A ona była fanką jego - opowiada w RMF FM Marcin Dorociński.

Film, w który Dorociński ma zagrać Cybulskiego, nosi tytuł "Jak być kochanym?".

