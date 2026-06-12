​W drugim dniu XXIII mistrzostw świata w piłce nożnej rywalizację w turnieju rozpoczął drugi z trzech gospodarzy mundialu Kanada. W Toronto jednak pierwszy cios zadali goście z Bośni i Hercegowiny, otwierając już w pierwszej połowie wynik meczu. Podczas kanadyjskiej ceremonii otwarcia wystąpili m.in. Michael Buble i Alessia Cara.

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Pierwsza część ceremonii rozpoczęła się od występów tancerzy przedstawiających kanadyjską historię, w tym jej rdzennych mieszkańców. Następnie otoczona gigantycznymi kukłami przedstawiającymi kultowe kanadyjskie zwierzęta - niedźwiedzia polarnego, wieloryba i łosia, włosko-kanadyjska piosenkarka Alessia Cara zainaugurowała część muzyczną.

Druga z trzech ceremonii otwarcia. Mundial ruszył w Kanadzie

Wśród piosenkarzy był francuski raper Vegedream, którego przebój "Ramenez la coupe a la maison" ("Przywieźcie puchar do domu" - red.) był jedną z oficjalnych piosenek mundialu w 2018 roku, gdy Francja triumfowała w Rosji.

Podczas ceremonii wystąpili również Alanis Morissette, Jessie Reyez, William Prince i Nora Fatehi. Kibiców przywitał natomiast ambasador imprezy, kanadyjski aktor i komik Will Arnett.

Po rozgrzewce zespołów Alanis Morissette wykonała hymn Kanady, natomiast Aleksandar Gajić zaśpiewał hymn drużyny gości.

Bośniacy psują święto Kanadyjczykom

Tegoroczny mundial po raz pierwszy w historii ma trzy ceremonie otwarciaPierwsza odbyła się w czwartek przed pierwszym meczem w Meksyku, a druga i trzecia mają miejsce w piątek. Najpierw impreza została oficjalnie otwarta w Toronto, następnie osobna ceremonia odbędzie się w Los Angeles przed spotkaniem USA z Paragwajem.

Święto gospodarzom w Toronto póki co psują pogromcy Włochów. Piłkarze Bośni i Hercegowiny objęli prowadzenie już w 21. minucie gry za sprawą bramki Jovo Lukicia. 

W tegorocznych mistrzostwach świata zostaną rozegrane 104 mecze. Ich gospodarzami jest 16 miast: 11 w USA, trzy w Meksyku i dwa w Kanadzie. Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. W mundialu nie bierze udziału reprezentacja Polski, wyeliminowana w finale baraży przez Szwecję. Biało-czerwonych ostatnio zabrakło w finałach MŚ w 2014 roku. 

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