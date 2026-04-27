Trwający w Krakowie festiwal kina niezależnego Mastercard OFF CAMERA to oprócz pokazów filmowych także okazja do udziału w otwartych spotkaniach z gwiazdami. Z widzami spotkają się w najbliższych dniach m.in. Tomasz Ziętek, Michalina Łabacz i Magdalena Koleśnik.

Gwiazdy polskiego kina na wyciągnięcie ręki

Dziś w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej odbędą się rozmowy z Martyną Byczkowską, Filipem Zarębą oraz Bogumiłą Bajor. Poprowadzą je Maks Behr, Natalia Ryba i Kuba Armata.

Fanów kina z pewnością zaciekawi też pokaz filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy" - to pełna humoru i autentyczności opowieść o młodych ludziach uciekających od codzienności w świat gier terenowych, gdzie granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać. Po seansie odbędzie się sesja Q&A z udziałem Macieja Sowińskiego, Martyny Byczkowskiej oraz Filipa Zaręby.

Z kolei w ramach sekcji THE BEST OFF: SMARZOWSKI odbędzie się projekcja filmu "Pod Mocnym Aniołem" - bezkompromisowego studium nałogu opartego na prozie Jerzego Pilcha. Towarzyszyć jej będzie rozmowa z Julią Kijowską.

Jutro w Miasteczku Festiwalowym odbędą się rozmowy z Michaliną Łabacz, Weroniką Humaj oraz Magdaleną Koleśnik. Wielkim wydarzeniem dnia będzie pokaz filmu "Wielka Warszawska", osadzonego w barwnym świecie wyścigów konnych. Po seansie zaplanowano spotkanie z liczną reprezentacją twórców i obsady, wśród których znajdą się: Tomasz Ziętek, Bartłomiej Ignaciuk, Piotr Trojan, Mary Pawłowska, Szymon Kukla oraz Alicja Gawron-Jaksik.

Julia Pietrucha wystąpi na gali zamknięcia

Organizatorzy festiwalu ujawnili, kto wystąpi na gali zamknięcia. Będzie to Julia Pietrucha - aktorka i wokalistka. Jej muzyczna droga - pełna autorskich, intymnych kompozycji, kojącego głosu i dźwięków ukulele - to doskonałe dopełnienie festiwalowych wartości.

XIX edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA potrwa do 3 maja.