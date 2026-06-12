Rzeszowska policja prowadzi dochodzenie w sprawie znęcania się nad psem. Nagranie z nim pojawiło się w kwietniu w internecie. Na filmie widać, jak osoba przygotowuje dla zwierzęcia tzw. "radioaktywne jedzenie" z odpadów kuchennych i chemikaliów. Funkcjonariusze apelują o pomoc w identyfikacji właściciela psa oraz osoby odpowiedzialnej za nagranie.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu psa oraz jego właściciela. Każdej osobie zapewnia anonimowość. / KMP w Rzeszowie /

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Nagranie zaczęło krążyć w internecie w połowie kwietnia. Publikacja wywołała oburzenie internautów. Na filmiku widzimy, jak opiekunka zwierzęcia (słychać dziewczęcy głos) pokazuje, jak przygotowuje "radioaktywne jedzenie dla psa". Wykorzystuje do tego chemikalia, cytrynę i kuchenne odpady. Tak przygotowaną miksturę podaje psu.

Nie wiadomo, gdzie film został nakręcony. Internauci analizowali tę kwestię, w sieci pojawiły się sugestie, że to uczennica jednej z rzeszowskich szkół.

Wówczas zareagował wiceprezydent Rzeszowa Krzysztof Stańko. Zapowiedział, że zgłosi sprawę do prokuratury.

Z kolei szkoła w Rzeszowie, której uczennicą miała być bohaterka filmu, zawiadomiła policję.

Znęcanie się nad psem - apel rzeszowskiej policji

Śledztwo - jak poinformowała w piątek Komenda Miejskiej Policji w Rzeszowie - nadzorowane przez miejscową prokuraturę rejonową, nie wykazało dotychczas, aby do przestępstwa doszło na terenie miasta lub powiatu rzeszowskiego.

Mimo to, policja nadal poszukuje właściciela psa oraz autora nagrania. Każda osoba, która rozpoznaje zwierzę lub posiada istotne informacje, gdzie ono obecnie się znajduje, proszona jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie.

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się pomóc w tej sprawie. Informacje można przekazywać całodobowo pod numerami telefonów 47 821 3311 lub 3312, a także drogą elektroniczną na adres: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl.