To już oficjalne! Polska poznała swoją reprezentantkę na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. W niedzielny poranek w programie „Pytanie na śniadanie” ogłoszono, że to właśnie Alicja Szemplińska z utworem „Pray” powalczy o eurowizyjne laury w Wiedniu. Decyzję podjęli widzowie, którzy w sobotnim finale preselekcji oddali na nią najwięcej głosów. Kim jest młoda wokalistka i jak wyglądała tegoroczna droga do wyboru polskiego reprezentanta?

Alicja Szemplińska / Pawel Wodzynski/East News / East News

Po tygodniach spekulacji i gorących dyskusji, Polska oficjalnie wybrała swojego reprezentanta. W tym roku o eurowizyjne zwycięstwo powalczy Alicja Szemplińska z poruszającym utworem "Pray".

Decyzja zapadła w nietypowych okolicznościach. Choć finał preselekcji odbył się w sobotni wieczór 7 marca, widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość - wyniki ogłoszono dopiero następnego dnia rano w programie "Pytanie na śniadanie".

Ośmioro kandydatów, jedna zwyciężczyni

Tegoroczne preselekcje były wyjątkowo emocjonujące. O bilet do Wiednia walczyło aż ośmioro utalentowanych artystów: Anastazja Maciąg ("Wild Child"), Basia Giewont ("Zimna woda"), Jeremi Sikorski ("Cienie przeszłości"), Karolina Szczurowska ("Nie bój się"), Ola Antoniak ("Don’t You Try"), Piotr Pręgowski ("Parawany tango"), Stasiek Kukulski ("This Too Shall Pass") oraz zwyciężczyni - Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Każdy z nich zaprezentował własny, niepowtarzalny styl.

Ostatecznie to jednak Alicja Szemplińska poruszyła serca widzów. Jej utwór "Pray", stworzony wspólnie z Weroniką Gabryelczyk i Sinclairem Alanem Malcolmem, okazał się bezkonkurencyjny. Dopełnieniem muzycznego dzieła jest klimatyczny teledysk w reżyserii Martyny Byczkowskiej, który już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje w sieci.

Wideo youtube

Kim jest Alicja Szemplińska, reprezentantka na Eurowizję?

Już od najmłodszych lat jej życie kręciło się wokół muzyki. Konkursy, festiwale, przeglądy wokalne - to właśnie tam Alicja stawiała swoje pierwsze kroki.

Rok 2016 okazał się dla Alicji przełomowy. To właśnie wtedy cała Polska miała okazję poznać jej niezwykły głos i charyzmę za sprawą udziału w telewizyjnym show "Hit Hit Hurra" na antenie TVP1.

Dzięki wygranej we wspomnianym formacie Alicja mogła uczestniczyć w zajęciach śpiewu u Setha Riggsa, trenera wokalnego m.in. Michaela Jacksona. Szemplińska przypomniała o sobie w 2019 roku, gdy zgłosiła się do jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" i jako podopieczna Tomsona i Barona znów sięgnęła po główną nagrodę.

Szemplińska już w 2020 roku miała reprezentować Polskę na Eurowizji. Niestety, los okazał się przewrotny i pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Po raz pierwszy w historii konkurs został odwołany.



Rok później pojawiła się iskierka nadziei - organizatorzy Eurowizji dali nadawcom możliwość wysłania tych samych reprezentantów, którzy mieli wystąpić w 2020 roku. Niestety, Telewizja Polska zdecydowała się postawić na innego artystę - Rafała Brzozowskiego z utworem "The Ride".

Nie poddała się jednak. W 2023 roku Alicja ponownie stanęła do walki o eurowizyjny bilet. Tym razem z utworem "New Home" wzięła udział w krajowych preselekcjach. W finale zajęła piąte miejsce, a zwyciężyła Blanka z przebojowym "Solo".