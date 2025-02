"Pojawiły się próby szantażowania członków komisji nagraniami prywatnych rozmów z podsłuchów. Nie ma naszej zgody na żadne próby szantażu, na żadne zakulisowe próby wpływania" - powiedziała podczas konferencji prasowej Hanna Wróblewska, szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według niej do takiej sytuacji doszło podczas konkursu na dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. Sprawa została zgłoszona organom ścigania. MKiDN poinformowało też dzisiaj, że szefową tego muzeum zostanie Katarzyna Person-Wooddin.

Hanna Wróblewska, szefowa MKiDN / Adam Burakowski/East News / East News

Próby szantażu wobec członków komisji

Hanna Wróblewska, szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas środowej konferencji prasowej ujawniła, że podczas konkursu na dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego "do ministerstwa trafiły niepokojące informacje dotyczące prób wpływania na przebieg konkursu".

Najpierw to były próby podważania zasadności jednej z kandydatur. To były dyskusje w oparciu o zasady prawne, na które odpowiedzieliśmy tak, jak chcieli prawnicy - według wykładni prawnych. Natomiast później pojawiły się próby spoza porządku prawnego. Pojawiły się próby szantażowania członków komisji nagraniami prywatnych rozmów z podsłuchów - powiedziała Wróblewska.

Szefowa MKiDN poinformowała, że "sprawa została zgłoszona organom ścigania, które rozpoczęły już postępowania".

Nie wiemy o tym, ale też nie wykluczamy, że podobne przypadki mogły się zdarzyć w przeszłości. Chcę zaapelować do wszystkich członków komisji, którzy byli powoływani i tych, którzy będą powoływani, o raportowanie, mówienie głośno o tym. Nie ma naszej zgody na żadne próby szantażu, na żadne zakulisowe próby wpływania. Szanowni członkowie komisji, jesteście zaproszeni jako eksperci z pełnoprawnym głosem decydenckim - podkreśliła Hanna Wróblewska.

Katarzyna Person-Wooddin dyrektorką MGW

MKiDN poinformowało w środę o rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. Komisja konkursowa rekomendowała na to stanowisko dr hab. Katarzynę Person-Wooddin. Zostanie ona powołana na pięcioletnią kadencję (2025-2030).

Dr hab. Katarzyna Person-Wooddin jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 r. uzyskała doktorat z historii na Uniwersytecie Londyńskim, a w 2020 r. habilitację w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla w Polskiej Akademii Nauk.

Kierowała Działem Naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego i projektem pełnej edycji Archiwum Ringelbluma. Od 1 lutego 2024 r. pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego ds. naukowych i wystawienniczych.

Trwają ministerialne konkursy

W tej chwili, jak informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziennikarka RMF FM, trwa 6 konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury, m.in. na szefa Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Przed nami ogłoszenie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dyrektorzy instytucji kultury powinni być wybierani w sposób transparentny, efektywny i uczciwy. Jednym z moich priorytetów jest wdrażanie transparentnych procedur konkursowych na stanowiska dyrektorów instytucji kultury - podkreśliła podczas środowej konferencji Hanna Wróblewska.

Jednym z moich priorytetów jest wdrażanie transparentnych procedur konkursowych na stanowiska dyrektorów instytucji kultury. Ludzie kultury zgłaszali potrzebę uregulowania wyborów osób kierujących instytucjami kultury - wskazała szefowa resortu.

Wspólnie ze środowiskami od prawie roku tworzymy dobre praktyki i standardy funkcjonowania instytucji kultury. W czasie mojej kadencji przeprowadziliśmy już i zakończyliśmy już 15 procedur. Sześć procedur trwa i niebawem zostaną rozstrzygnięte. Przygotowujemy się do kolejnych procedur konkursowych - wyjaśniła Wróblewska.

Nie jest to wyłącznie zmiana ilościowa. Chcemy, by była to zmiana jakościowa. Przejrzyste procedury konkursowe mają wprowadzić na rynek nowe osoby, który znają się specyfice instytucji, którą mają nadzorować i są dobrymi menedżerami kultury - podkreśliła.

Dyrektorzy powinni być wybierani w sposób transparentny, efektywny i uczciwy

Szefowa MKiDN przypomniała, że funkcjonowanie instytucji nie jest wyłącznie działaniem jednej osoby - dyrektora, ale jest "obowiązkiem zbiorowym".

Dyrektorzy instytucji kultury powinni być wybierani w sposób transparentny, efektywny i uczciwy - wyjaśniła.

Wróblewska wskazała, że zachęca wszystkich kandydatów uczestniczących w konkursach do publikowania koncepcji programowych.